יובל כוגן ( צילום: דוברות המשטרה )

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הבוקר (שישי) עם דינה כוגן, אימו של יובל בן ה-4 הנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף אשקלון. במהלך השיחה הביע הנשיא את דאגתו העמוקה וחיזק את האם בשם כל אזרחי מדינת ישראל, תוך שהוא מעדכן אותה כי הוא נמצא בקשר הדוק עם מפכ"ל המשטרה ועם ראש השב"כ בנושא.

האם הודתה לנשיא על השיחה המחזקת, אך ביקשה ממנו להעביר את זעקתה לציבור הרחב. לדבריה, המשפחה זקוקה לכל סיוע אפשרי בחיפושים הנרחבים, והיא קוראת לכל מי שביכולתו להצטרף למאמצי החיפוש ולעזור באיתור בנה. הילד נעלם אתמול בשעות הצהריים באזור הדיונות שבין המצוק הגבוה לרצועת החוף בחוף הצפוני של אשקלון. על פי הדיווחים, הילד שהה עם אביו ואחיותיו בטיול משפחתי, כאשר בשלב מסוים התחיל לחקור שיח בדיונות. לאחר 3-4 דקות של חוסר תשומת לב, הילד נעלם כלא היה. "אני חוששת שהם מחפשים באותו המקום, אני חוששת שיש פה אירוע של חטיפה", מסרה האם בדאגה רבה. "אני רוצה שיהיו עוד כוחות מעבר למשטרה והשב"כ, אני רוצה להקפיץ את כולם. אלה שעות קריטיות שכולם יהיו על הרגליים - זה עניין של חיים או מוות".

התיעוד האחרון של יובל כוגן - צילום: מצלמת אבטחה התיעוד האחרון של יובל כוגן | צילום: צילום: מצלמת אבטחה 10 10 0:00 / 0:28

מאות כוחות חירום והצלה ממשיכים הבוקר במרוץ נגד הזמן לאיתורו של יובל. החיפושים, שהחלו מיד עם קבלת הדיווח, נמשכו לאורך כל הלילה ומתנהלים במקביל בשלוש זירות: בים, באוויר ועל פני הקרקע. כוחות משטרה, זק"א, מד"א וצוללנים פועלים בשטח, כאשר מסוקים ורחפנים סורקים את האזור מהאוויר.

תנאי השטח בזירת האירוע מורכבים ביותר ומקשים על פעולות הסריקה. מדובר ברצועת חוף שאינה מוכרזת לרחצה, הפועלת ללא שירותי הצלה וללא שוברי גלים. האזור כולל מצוק תלול וגבוה, רצועת דיונות רחבה וקו מים פתוח.

יובל כוגן ( צילום: דוברות המשטרה )

נשיא המדינה סיים את שיחתו עם האם בתפילה ובתקווה כי הילד יימצא במהרה בריא ושלם. הנשיא קרא לכל מי שביכולתו לסייע למאמצי החיפוש לעשות זאת, בתיאום עם כוחות הביטחון וההצלה הפועלים בשטח.

על פי דברי האם, הילד בן ה-4 אינו יודע לשחות ומפחד מהים, עובדה המחזקת את החשש כי מדובר באירוע חמור יותר מילד שהלך לאיבוד. "אני מתחננת להרחיב את החיפושים לקנה מידה של חטיפה - זה עניין של חיים או מוות", הדגישה.

החיפושים נמשכים בעוצמה מלאה, כאשר כוחות נוספים הוקפצו לאזור במהלך הלילה. המשטרה קוראת לכל מי שיש לו מידע על הילד הנעדר ליצור קשר באופן מיידי.