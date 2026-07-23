לראשונה בליל האבל התיעוד שמעורר שיח בחצר | האדמו"ר הופיע עם הקאלפיק לאמירת 'איכה' המקובל הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם', הופיע אמש לאמירת מגילת איכה כשהוא חבוש במלבוש ה'קאלפיק' • החסידים מציינים כי מדובר בשינוי מפתיע, שכן עד כה התנזר מללבוש את הקאלפיק בליל תשעה באב למרות מנהגו לשאת אותו בכל ימות השנה | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:00