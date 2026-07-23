כיכר השבת
לראשונה בליל האבל

התיעוד שמעורר שיח בחצר | האדמו"ר הופיע עם הקאלפיק לאמירת 'איכה'

המקובל הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם', הופיע אמש לאמירת מגילת איכה כשהוא חבוש במלבוש ה'קאלפיק' • החסידים מציינים כי מדובר בשינוי מפתיע, שכן עד כה התנזר מללבוש את הקאלפיק בליל תשעה באב למרות מנהגו לשאת אותו בכל ימות השנה | צפו בתיעוד (חסידים)

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ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם | צילום: צילום: משה כהן
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)
ליל תשעה באב אצל האדמו"ר מתורת חכם (צילום: משה כהן)

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תשעה באבמגילת איכהתורת חכםקאלפיק

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
קרא עלי מועד, זה לעתיד לבוא, ובזמננו תשעה באב הוא יום אבל וקינה, ולא פורים.
ראובן

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