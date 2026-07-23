בבכי וציפייה לגאולה; המשפיע מירושלים קונן עם מאות תלמידיו באולם ענק בארה"ב
המשפיע החסידי הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר השוהה בשבועות אלו למנוחה בעיר מונרו שבארה"ב, קרא אמש את מגילת איכה באולם ענק בעיר יחד עם המוני תלמידיו שנהרו מכל רחבי המדינה כדי לקונן עמו יחדיו על חורבן בית מקדשנו | בסיום אמירת הקינות, נשא המשפיע דברי חיזוק והתעוררות במשך שעות ארוכות, כשהוא מעורר את הלבבות בבכי נסער ובציפייה עמוקה לגאולה השלמה (חסידים)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר השוהה בשבועות אלו למנוחה בעיר מונרו שבארה"ב, קרא אמש את מגילת איכה באולם ענק בעיר יחד עם המוני תלמידיו שנהרו מכל רחבי המדינה כדי לקונן עמו יחדיו על חורבן בית מקדשנו | בסיום אמירת הקינות, נשא המשפיע דברי חיזוק והתעוררות במשך שעות ארוכות, כשהוא מעורר את הלבבות בבכי נסער ובציפייה עמוקה לגאולה השלמה (חסידים)
זקן המגידים החסידיים, הגה"צ רבי אהרן טוסיג, מסר כמדי שנה בשנה את שיחתו בליל תשעה באב בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במהלך השיחה קונן המשפיע במשך שעות ארוכות בבכי נסער ובדמעות שליש על גלות השכינה ועל חורבן הבית, תוך שהוא מונה בפירוט ובכאב רב את התלאות והצרות שעברו על כלל ישראל בשנים האחרונות (חסידים)
אבל ודמעות בבני ברק: אדמו"רי העיר התיישבו בליל תשעה באב על הארץ וקוננו על חורבן בית המקדש | בתוך גלריית התיעודים נצפה גם האדמו"ר מזידטשוב, כשהוא יושב מודאג ומזיל דמעות שליש על נכדו הבחור אשר נמק בכלא הצבאי זה למעלה משבוע ימים לאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס | שוקי לרר תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
במלאות 48 שנים להסתלקותו של זקנו האדמו"ר מקודינוב זצ"ל, שהסתלק בערב תשעה באב תשל"ח, ערך נכדו, ממלא מקומו האדמו"ר מקודינוב את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו בבני ברק | במהלך יום היארצייט פקד האדמו"ר את הציון הקדוש בבית העלמין 'שומרי שבת' זכרון מאיר, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | תיעוד (חסידים)
עם השלמת הסט
המפואר של ארבעת הכרכים של "זוהר בני היכלא" על חומש ויקרא, התקבלה
משלחת ממלכת הזוהר במעונו של האדמו"ר מקאמרנא • בראש
המשלחת עמד נשיא המפעל וראש כוללי "עיטור הרבנים", הגה"צ רבי אליהו
ישראל אשלג •
האדמו"ר עיין ארוכות בכרכים והעלה בכתב ידו הסכמה נלהבת (חסידים)
זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, השתתף אתמול (שלישי) בשמחת ברית המילה לנכדו של המשפיע החסידי, הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, שנערכה בבית מדרשו בירושלים | לאחר מעמד הברית, הסבו השניים ל'טיש לחיים' יחדיו, שבמהלכו זימרו ניגוני שמחה | צפו בתיעודים נדירים מתוככי בית המדרש של המשפיע – מקום שבו נשמר בדרך כלל איסור צילום קפדני, וצילום תמונות בו אינו מורשה בשגרת היום יום (חסידים)
לקראת הילולת האר"י הקדוש, התאחדו בסוף השבוע חברי חבורת 'מבקשי השם' בראשות המקובל הגאון הצדיק רבי אביש ציינווירט, לשבת מרוממת בעיר הקודש צפת | המקובל שהה במהלך השבת במתחם הסמוך לקבר בנימין הצדיק | רגע השיא של השבת נרשם בעת תפילת קבלת שבת, אז יצא המקובל יחד עם תלמידיו אל השדה לקבלת שבת כפי מנהגו של האר"י הקדוש (חסידים)
שעות ספורות לפני הצום, סערה חיובית בחצר הקודש באיאן: עשרות בחורים שאירוסיהם נשמרו בסוד כמוס במשך חודשים בשל תקנה נוקשה בחסידות, מורשים החל מאמש לפרסם את הידיעה המשמחת | כעת, נחשפות ההשלכות וההחלטה הדרמטית של ההנהלה לבטל את התקנה לקראת השנה הבאה | כל הפרטים (חסידים)
אחרי כינוס חרום ויוצא דופן במעון קודשו אשר לשם הזמין האדמו"ר מקרלין סטולין את כל ראשי ה'פארלאך' ונשא דברים חריפים בענייני קדושה וצניעות • כעת מוקמת וועדה מיוחדת למענה, וציבור החסידים נקראו להציע רעיונות והצעות • מהם ראשי ה'פארלאך'? • כל הפרטים (חסידים)
בחצר הקודש סקולען לייקווד, נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב משה שפיגל, בשמחה השתתפו כלל רבני העיר לצד מאות חסידים ואנשי מעשה | כמו כן ערך האדמו"ר ביקור קודש אצל האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלימה, שם האריך בנועם שיח כיד ה' הטובה עליו | צפו בתיעודים (חסידים)
אמש (שני) נשא המשפיע האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין, המבקר בחודשי הקיץ בארה"ק, שיחת חיזוק בהיכל בית המדרש 'בני יששכר - דינוב' בביתר עילית | בשיחה השתתפו מאות מתושבי העיר, ובראשם שורה ארוכה של רבנים חשובים | בסיום הדרשה, נכנס האדמו"ר לביקור במעונו של האדמו"ר מדינוב, שם הרחיב ארוכות בדברי תורה וחסידות ברום מעלת ימי תשעת הימים (חסידים)
ביקור קודש מרומם ומיוחד ערך האדמו"ר מסאטמר במעונו של הנגיד ר' חיים מרדכי אינזליכט, בכדי להביע את הוקרתו לאחר שהנגיד נדב סכום נכבד לזכות קניין 'שער עזרת הנשים' בהיכל בית המדרש הגדול והמיתולגי של החסידות בווילאמסבורג | במהלך הביקור ערך הרבי טיש לחיים, ואף התפלל תפילת ערבית במקום | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות מתושבי עיר התורה והחסידות בני ברק התכנסו אמש (שני) לשמוע את שיחת קודשו של האדמו"ר משבט הלוי, שנמסרה בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'זכרון מאיר' | במהלך הדרשה הרחיב האדמו"ר בדברות קודשו במשנה סדורה וברורה בענייני השעה, כפי שמסר ונחל זקנו פוסק הדור בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל | בראש מאות המשתתפים נצפתה שורה מכובדת של רבנים ודיינים רמי מעלה שהאזינו בשקיקה רבה להדרכות הישרות והבהירות שמסר הרבי בטוב טעם ודעת, לחיזוק חומות הדת והבית היהודי (חסידים)
קבוצה מתלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' מכפר חב"ד ביקרו השבוע במעונם של גדולי ישראל בבני ברק ובירושלים, והעניקו להם את הספר החדש 'פלפול התמימים - כרך כ"ז' | ראשי הישיבות והאדמו"רים הפליאו את העבודה, והתפלפלו עמם בלימוד | צפו בתיעוד (חסידים)
במלאות עשור להסתלקותו של אביו, האדמו"ר רבי יחזקאל יוסף הלוי אשלג זצוק"ל, עלה האדמו"ר מאשלג בני היכלא בראש קהל חסידיו לציונו בחלקת אשלג בהר המנוחות • החסידים אמרו פרקי תהילים
והעתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט (חסידים)
כלל הבחורים המבוגרים מחצר הקודש בעלזא התכנסו במוצאי שבת האחרון (חזון) למסיבת 'מלווה מלכה' מרגש • בנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, נשא דברי חיזוק בפניהם, וחשף את מעורבות הקודש של אביו האדמו"ר מבעלזא בכל הפעילות בארגון • הבדחן מחו"ל הרב יונתן שווארץ הנעים בחרוזים נפלאים • בסיום הסעודה עברו הבחורים להתברך • צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי באבוב ציינו את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' זי"ע, בצל בנו וממלא מקומו האדמו"ר מבאבוב • בליל ההילולא, לאחר תפילת ערבית, עבר הקהל להתברך • בצהרי יון ההילולא פקד האדמו"ר את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי באבוב בניו ג'רזי, ולעת ערב ערך את השולחן הטהור בהיכל בית המדרש הגדול בבורו פארק • צפו בתיעוד ענק (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון נחת היום בארה"ק לביקור ממושך לימי הקיץ, לרגל ימי נופש ב'הר יונה' בצוותא עם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה במקום • הבוקר, עם הגעתו, נערכה שמחת הברית לנכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בן לבנו הרה"צ רבי חיים מאיר קאהן, אב"ד החסידות בביתר עילית (חסידים)
0 תגובות