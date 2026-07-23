רַבּוֹת אַנְחֹתַי בבכי וציפייה לגאולה; המשפיע מירושלים קונן עם מאות תלמידיו באולם ענק בארה"ב המשפיע החסידי הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר השוהה בשבועות אלו למנוחה בעיר מונרו שבארה"ב, קרא אמש את מגילת איכה באולם ענק בעיר יחד עם המוני תלמידיו שנהרו מכל רחבי המדינה כדי לקונן עמו יחדיו על חורבן בית מקדשנו | בסיום אמירת הקינות, נשא המשפיע דברי חיזוק והתעוררות במשך שעות ארוכות, כשהוא מעורר את הלבבות בבכי נסער ובציפייה עמוקה לגאולה השלמה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:44