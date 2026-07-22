הצצה נדירה ויוצאת דופן לזירה המשפחתית האישית של ראש הממשלה: בראיון שהעניק לאחרונה לפודקאסט "הכל פתוח" עם אבי שושן, התייחס ראש הממדלה בנימין נתניהו בגלוי לנושא שרק לעיתים נדירות הוא מסכים לעסוק בו בפומבי – מערכת היחסים עם בתו הבכורה נועה מרוטמן, שנולדה מנישואיו הראשונים ויחסיו עם נכדיו. מדובר בקטע, שלפי הדווח אתמול בוואלה, נעשו לחצים לצנזר אותו בטרם שידורו.

במהלך השיחה נשאל נתניהו ישירות לגבי הקשר עם בתו נועה והאם השניים נמצאים בנתק, כפי שמצטייר לא פעם בדיווחים שונים. ראש הממשלה הדף את השמועות הללו על הסף והבהיר כי השניים עומדים בקשר רציף. לשאלה מתי שוחחו לראשונה השיב נתניהו כי הדבר קרה "לפני כמה שבועות", והוסיף כי השניים אף נפגשים באירועים משפחתיים ובחגים, בהתאם לנסיבות ולמצב הביטחוני. "היו כמה חגים. תלוי בה, תלוי גם במצב. כשיש מלחמה אז זה קצת שונה", אמר נתניהו. בהמשך התייחס גם לנכדיו והבהיר כי הם מכירים אותו ונפגשים איתו מעת לעת.

כשמתח המראיין ביקורת על הפער שבין המציאות המשפחתית לבין התיאורים בתקשורת, המציגים נתק מוחלט, תקף נתניהו בחריפות את הדיווחים הציבוריים בנושא. "אני לא יכול להיות אחראי לכל השקרים שמטיפים נגדי. זו תעשייה", טען ראש הממשלה. נתניהו הוסיף ותאר את התחושה מול הפרסומים היומיומיים: "כל ערב מטיפים, זה ערב-ערב. אתה פותח בבוקר את 'קול ישראל', אתה פותח עיתונים וכולי, אתה רואה את תעשיית השקרים. הפלא הגדול שאנחנו מנצחים".

חלק מרכזי בשיחה עסק בחזרתה בתשובה של נועה ובמגוריה בסביבה חרדית. נתניהו ציין כי היה מודע לתהליך מבעוד מועד. לשאלה האם תמך בצעד והאם הוא מאמין שהדבר עשה לה טוב, השיב נתניהו כי "זו בחירה שלה. בוודאי שזה עושה לה טוב, היא לא הייתה עושה את זה אם זה לא היה עושה לה טוב, זה ברור".

כשנשאל נתניהו לפשר השתיקה המתמשכת שלו בנוגע לבתו והימנעותו מאזכורה בזירה הציבורית, הסביר כי מדובר ברצון חופשי שלה להתרחק מאור הזרקורים ולא בהרחקה מצידו. "יש אנשים... זו בחירה. יש במשפחות את הבחירה הזאת", ציין נתניהו. הוא הרחיב על המורכבות שמביאה איתה החשיפה הציבורית עבור בני משפחתו ואמר: "זה לא שהבנים שלי רוצים שאני אדבר עליהם, אבל התקשורת מתבייתת עליהם ואז אתה צריך במידת האפשר להגן עליהם, וזה לא קל. מקבלים תביעות השתקה, כל מיני איומים כאלה – אלו חיים קשים".