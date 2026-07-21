את הבופור כבר ראיתם הבוקר? תושב מטולה פרסם קלוז-אפ מדהים

הבופור ממטולה ( צילום: מסך )

מוצב הבופור, אחד הסמלים הצבאיים המוכרים ביותר בגבול הצפון, ממשיך להוות נקודת מפתח אסטרטגית באזור. בימים האחרונים הצליח תושב מטולה לתעד את המוצב מזווית נדירה ובקלוזאפ מרשים, כאשר ההרים והמבנים במקום נראים בבירור. התיעוד מדגים בצורה מאלפת את המיקום הדומיננטי של הבופור ואת יכולת התצפית הרחבה ממנו על השטח שמסביב. המוצב ממוקם בנקודה גבוהה המשקיפה על אזורים נרחבים בדרום לבנון ובקרבת הגבול, ולכן השליטה בו נחשבת לבעלת חשיבות ביטחונית משמעותית.

תושב מטולה פרסם קלוזאפ מדהים - צילום: רשתות חברתיות תושב מטולה פרסם קלוזאפ מדהים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

הבופור נחשב לאורך השנים לאחת הנקודות האסטרטגיות המזוהות ביותר עם המאבק הביטחוני בגבול הצפון. מיקומו הגבוה המתנשא ל- 710 מטרים מעל פני הים הפך אותו לאורך השנים לנכס משמעותי בכל הקשור להגנה על האזור.

התיעוד החדש, שצולם דווקא מנקודת מבט אזרחית ממטולה, מעניק הצצה נדירה למוצב שמרבית האנשים מכירים בעיקר מתמונות ארכיון וסיפורי לחימה, וממחיש את המציאות הביטחונית המורכבת בצפון.