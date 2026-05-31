לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

פיקוד הצפון יצא לפני מספר ימים למבצע פיקודי רחב היקף בדרום לבנון, במטרה להשמיד תשתיות טרור משמעותיות של ארגון חיזבאללה ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי. המבצע, שאושר על ידי הרמטכ"ל ותוכנן לפני יותר משנה, כולל פעילות מצפון לנהר הליטאני ומהווה הרחבה דרמטית של התמרון הקרקעי בלבנון.

במסגרת המבצע פועלים כוחות קרקעיים רבים הכוללים את חטיבת גולני, חטיבה 7, חטיבת גבעתי, חטיבת האש והיחידה הרב-מימדית, כולם בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן. הכוחות החלו בפעילות התקפית להרחבת קו ההגנה הקדמי, תוך ביצוע נוהל קרב סדור, הכנה באש והכנות מבצעיות מקדימות שבוצעו בהובלת פיקוד הצפון.

על פי הדיווחים, צה"ל בנה לפחות חמישה גשרים מעל נהר הליטאני ופרץ צירים באמצעות כוחות הנדסה בתוך הסבך הלבנוני ובתוך בולדרים, שאפשרו מעבר של כוחות רבים לצידו השני של הנהר. מטרת המבצע המרכזית היא להסיר את האיום הישיר על אצבע הגליל ובעיקר על מטולה, שכן האזור שאליו נעים כוחות צה"ל שולט על המושבה בתצפית ובאש. הפעילות מתמקדת בהשגת השליטה על רכס הבופור ומרחב נחל הסלוקי, תוך העמקת הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה והשמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס בהכוונה איראנית. מתשתיות אלה ניהלו מחבלי חיזבאללה את הלחימה והוציאו לפועל מתווי טרור רבים נגד ישראל.

טרם כניסת הכוחות, תקף חיל האוויר באופן מסיבי תשתיות חיזבאללה במרחב, כחלק ממעטפת אש רחבה שכללה גם ירי ארטילרי וטנקים. הכוחות השלימו שורת תקיפות משמעותיות במרחב לעבר שטחים שולטים, סרקו וניטרלו תשתיות צבאיות במרחב הליטאני וביצעו עבודות הנדסיות הכרחיות כדי לייצר את התנאים לפעילות ההתקפית.

נוסף לכך, הכוחות פועלים נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. על פי הדיווחים, בימים האחרונים הגיעו כוחות צה"ל לקו הרכס באזור יוחמור, מבצר הבופור ולאזור זוטר.

יצוין כי בצה"ל ניסו להוציא לפועל מבצע דומה לפני כחודשיים עם אוגדה 98, אולם הלוחמים נתקלו במארבים של חיזבאללה והתוכניות לא היו מספיק טובות. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, הורה על ביטול המבצע והעברתו לאוגדה 36 שתכננה אותו מחדש בצורה מעמיקה יותר.

בתחילת התמרון הנוכחי היו היתקלויות של לוחמים במחבלי חיזבאללה, כולל שני הרוגים ופצועים, אולם בימים האחרונים הצליחו הכוחות להתקדם באופן משמעותי.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל פועל סמוך לנבטיה המהווה מרכז כוח משמעותי של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, וערוך ומוכן להרחיב את ההתקפה ככל שיידרש".

"המבצע מצטרף לעשרות פעילויות נוספות שבוצעו על ידי כוחותינו בשבועות האחרונים, זאת כחלק מהפגיעה המתמשכת בחיזבאללה בדרום לבנון", נמסר מצה"ל. "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".