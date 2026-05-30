טראמפ נטה לכיוון חתימה על הסכם עם איראן, אבל כך זה הסתיים לבסוף

הנשיא טראמפ התכנס עם בכירי ממשלו להכרעה גורלית בנוגע להסכם עם איראן שטרם הושלם. הנשיא הציב דרישות נוקשות לפירוק הגרעין האיראני ופתיחת מצר הורמוז, בעוד בטהרן מדווחים כי ההסכם בשלבי אישור אחרונים, אך הצדדים עדיין חלוקים על סוגיות מרכזיות (חדשות)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס אמש, יום שישי, את בכירי ממשלו בחדר המצב בבית הלבן לצורך קבלת החלטה גורלית בנוגע להסכם המתגבש מול . הדיון הדרמטי, שנמשך שעות ארוכות, הגיע לסיומו ללא הכרעה סופית.

על פי הדיווח של ברק רביד ואסף רוזנצוויג ב"אולפן שישי" של ערוץ 12, נטה לכיוון חתימה אך נמנע מלקבל החלטה סופית בשלב זה. גם הניו יורק טיימס אישר מפי בכיר אמריקני כי הפגישה בחדר המצב הסתיימה ללא החלטה, כאשר בממשל האמריקני מדגישים כי למרות הקרבה להסכם, סוגיות מהותיות דורשות הכרעה נוספת.

במקביל, גורמים באיראן מאשרים כי הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים של אישור ההסכם, אך טרם יצאה הודעה רשמית מטהרן בנוגע לעמדתה הסופית. המגעים האינטנסיביים מתקיימים על רקע ניסיונות של הרגע האחרון ליישר קו בסוגיות הליבה, ובראשן דרישותיו הנחרצות של הנשיא טראמפ.

לקראת כניסתו לדיון בחדר המצב, פרסם הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו "Truth Social" פירוט של דרישותיו המרכזיות מהמשטר האיראני. טראמפ הבהיר כי איראן נדרשת להסכים באופן חד-משמעי כי לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני או פצצה אטומית. בנוסף, הנשיא הציב דרישה בלתי מתפשרת לפתיחה מיידית של מצר הורמוז למעבר חופשי ללא אגרות, תוך השלמת הפינוי של כל המוקשים הימיים שנותרו במקום.

בהודעתו, טראמפ אף רמז על השגת שליטה על חומרים גרעיניים הקבורים עמוק מתחת לאדמה כתוצאה מתקיפה אווירית אמריקנית שבוצעה לדבריו לפני 11 חודשים, וציין כי בכוונת ארצות הברית להסיר את המצור הימי שהטילה על המצר, דבר שיאפשר לאוניות השונות "לשוב הביתה".

ברקע הדברים, ניכר כי הסכמה עקרונית בין צוותי המו"מ כבר הושגה עוד ביום שלישי בערב, כאשר למחרת הבהירו האיראנים את נכונותם לחתום על ההסכם. עם זאת, התמונה עדיין מורכבת וכוללת מוקדי חיכוך, כאשר הסעיף המרכזי שנותר במחלוקת הוא נושא האגרות על המעבר במצר הורמוז, לצד שאלת הפשרת כספים איראניים מוקפאים.

איראן | דונלד טראמפ | הסכם

תודה לאיראנים על הנכונות לחתום, ממש מלאכי השלום מהבונקרים. והם חלוקים על האגרות במצר? חמודים, כשאתם מחביאים אורניום מתחת לאדמה, הטיח נופל. טיפול שורש ללא הרדמה זה מה שצריך.
שגב
מי שמדבר על הסכם והפשרת כספים אחרי שהם סגרו את מצר הורמוז ופיתחו טילים לטווחים מטורפים פשוט חי באשליות שום פגישה בחדר המצב לא תרסן אותם רק מכה אנושה כואבת וסופנית לתשתיות הגרעין שלהם מתחת לאדמ. הגיע הזמן להפסיק את המשחקים ולהחזיר את הרפובליקה האיסלאמית לתקופת האבן
שרעבי
המצב דרמטי וצריך תגובה חזקה וסופנית שלא תשאיר להם ברירה אלא להתקפל. שום פגישה בחדר המצב לא תעזור אם לא יראו להם את נחילי הכטב"מים בדרך לטהרן.
משה
השם יפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם הפרסים האלו כולם מלאים רמאות ואי אפשר להאמין לאף חתימה שלהם טראמפ צריך להמשיך להחזיק אותם קצר בלי לתת להם לנשום
אביחצירא
יש פה סתירה , מצד אחד טראמפ כמעט חתם וממנע לקבל החלטה ומצד שני דרישות חד משמעיות על אפס גרעין והורמוז פתוח
אברהם
טראמפ לא מבין את השפה של המוסלמים במזרח התיכון וככל שהוא מהסס וחושב על האינטרסים הכלכליים של ארה"ב ונותן להם חבל הם מושכים את הזמן מקשיחים עמדות ומתכוננים היטב לסבב הבא...
ביטחוניסט
אין מקום למשא ומתן או להפשרת כספים למרצחים השיעים צריך להחזיר להם פי מאה להכות שוק על ירך ולהחריב את מעוזי הטרור בנתנז
אריק

