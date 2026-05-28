המציאות הביטחונית בישראל עברה טלטלה אסטרטגית בשנה האחרונה, עם המעבר מתפיסת "סבבי לחימה" קצרים למערכה רב-זירתית מתמשכת וסימולטנית. ההבנה המרכזית שחלחלה בפיקוד העורף לאחר מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" היא ש"איראן זה כאן" – המערכה מול טהרן אינה מתנהלת עוד במרחקים או בצללים, אלא משפיעה באופן ישיר ומיידי על שגרת הרחוב הישראלי.

במסגרת זו, לפי הדיווח ב-Ynet, גיבש פיקוד העורף חמש הנחות יסוד חדשות המגדירות את חוקי המשחק: היערכות לאיום מתמשך ממספר זירות במקביל, הבנה כי מדובר במערכה ארוכה המחייבת רציפות תפקודית, הכרה בכך שתשתיות לאומיות הן יעד אסטרטגי, העדפת חשאיות מבצעית לטובת אפקט הפתעה, ודריכות שיא של האויב המחייבת אותנו למוכנות מתמדת.

הלקח המרכזי מניתוח זמני התגובה הוא שהאיראנים הולכים ומתקרבים לישראל בלוחות הזמנים שלהם: אם במבצע "עם כלביא" נדרשו להם 18 שעות להגיב ממכת הפתיחה, הרי שב"שאגת הארי" עמד פרק הזמן על שעתיים ו-50 דקות בלבד.

ההערכה הנוכחית היא שהפעם האיראנים ינסו לקצר את הזמנים אף יותר, ולשגר טילים לעבר העורף בתוך פחות משעתיים. כפועל יוצא, במקרה של פתיחת מערכה מול איראן, כל הארץ צפויה לעבור להנחיות מיגון מלאות וסגירה מוחלטת של המרחב האזרחי, לרבות נתב"ג ומערכות החינוך, עוד לפני שתיוודע היקף התקיפה.

גורמים ביטחוניים מבהירים כי מדובר במורכבות גבוהה יותר מבעבר, שכן בשונה מהעבר שבו ישראל שלטה באופן בלעדי על שעת השי"ן, בתיאום מול מעצמות כמו ארה"ב, השליטה אינה נתונה בידינו בלבד.

ניתוח נתוני מבצע "שאגת הארי", שנמשך כ-40 ימים, מחדד את חשיבות הציות להנחיות פיקוד העורף. 21 ההרוגים באותה מערכה היו כולם מקרב האוכלוסייה שלא שהתה במרחב מוגן בעת הנפילה. הנתונים מעלים כי 72 אחוזים מהטילים האיראניים היו טילי מצרר, כאשר בכל יום נרשמו בממוצע שתיים עד שלוש פגיעות משמעותיות.

בסך הכל שוגרו על ידי איראן 550 טילים במהלך המערכה, שהובילו ל-25 זירות הרס משמעותיות, בעוד שבזירה הצפונית לבדה נורו כ-2,500 טילים. נכון להיום, רק ל-67 אחוזים מהציבור הישראלי יש נגישות למרחב מוגן תקני, ומאמצי המיגון, כולל תוכנית "ארי הצפון" לחיזוק יישובי קו העימות, נמשכים כל העת.

בפיקוד העורף מדגישים כי לא יתנו התראה מוקדמת אם הדבר יפגע בחשאיות המבצעית הנדרשת למהלך הפתיחה, שכן "הצלת חיים היא הערך העליון". עם זאת, בשונה מהזירה האיראנית, במקרה של שיגורים מלבנון – שם מתקיימת "אש בלי הפסקה" – בפיקוד העורף מבטיחים התראה של שתי דקות לפני הפעלת אזעקה בגוש דן ובתל אביב.

המפקדות ומרכזי השליטה נמצאים כעת בכוננות שיא, תוך הטמעת לקחים ממוקדי תחקיר פיקודיים וביצוע תרגילים המדמים תרחישי קיצון, כדי להבטיח זרימת מידע בזמן אמת מהשטח ועד לדרגים המדיניים, תוך הבטחת רציפות תפקוד משקית גם תחת אש.