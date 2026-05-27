כיכר השבת
על פי פרסומים איראניים

אחרי שהאינטרנט חזר לאיראן: תיעוד דרמטי של הפלת ה-F-15 האמריקני מציף את הרשת

לאחר 88 ימים של עלטה דיגיטלית מוחלטת, פתיחת האינטרנט באיראן מביאה עמה גל של תיעודים שלא נראו מהלחימה | במרכז הסערה: חשבונות איראניים מפיצים את רגע הפלת מטוס הקרב האמריקני מעל שמי המדינה (חדשות בעולם)

לטענת האיראנים רגע הפלת ה-F-15 האמריקני (צילום: רשתות חברתיות)

עם השבת הגישה לאינטרנט לעשרות מיליוני אזרחים ב, לאחר הניתוק הממושך ביותר בהיסטוריה המודרנית, החלו לזרום לרשתות החברתיות חומרים מתקופת הלחימה. הניתוק, שהחל בעקבות תקיפות צבאיות של ארה"ב וישראל, מנע עד כה הוצאת מידע וצילומים מהשטח בזמן אמת.

כעת, חשבונות המזוהים עם איראן מפיצים תיעוד וידאו דרמטי שלטענתם מציג את רגע הפלת מטוס ה-F-15 האמריקני. על פי הדיווחים והטענות המלוות את הסרטונים, המטוס הופל במהלך הקרבות ב-3 באפריל, בעיצומה של תקופת השבתת הרשת.

הפלת ה-F-15 האמריקני באיראן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

החזרה המדורגת של הקישוריות, הכוללת קווים נייחים ורשתות סלולריות, נתפסת על ידי פרשנים כסימן לביטחון איראני בייצוב המצב הביטחוני. עם זאת, הצפת התיעודים מהרגעים הקשים של העימות מעוררת מחדש את המתח, בזמן שהעולם מקבל הצצה ראשונה למה שהתרחש תחת מסך הערפל הדיגיטלי הכבד ביותר שידעה המדינה.

איראןמטוס קרבצבא ארה"ברשת חברתיתרץ ברשת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

