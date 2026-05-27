בן 13 חולה ב'טורט' אמר את המילה המסוכנת על המטוס - והורד על ידי שוטרים

שוטרים חמושים הוזעקו לשער המטוס של חברת בריטיש איירווייז לאחר שפלט מילה מסוכנת על המטוס כתוצאה ממחלתו | נציגת החברה אמרה לאבא כי אין לה ברירה אלא להוריד את הילד ומשפחתה בשער המטוס (בעולם)

חברת התעופה בריטיש איירווייז מנעה מילד בן 13 הסובל מתסמונת 'טורט' לעלות לטיסה, לאחר שזה פלט את המילה "פצצה" בשער העלייה למטוס ובתוכו.

האירוע, שהתרחש בבריטניה, תועד בסרטון שבו נראית נציגת החברה מסבירה את ההחלטה לאביו של הנער, בזמן שברקע עומדים שוטרים חמושים שהוזעקו למקום כדי להוריד את הנוסע.

​נציגת חברת התעופה הבהירה לבני המשפחה כי ההחלטה התקבלה משיקולי ביטחון בלבד, בשל חומרת המילים שנאמרו. "אנחנו מונעים ממך, מבנך ומכם לנסוע אך ורק משיקולי אבטחה ובטיחות של שאר הלקוחות, שלכם ושל צוות המטוס שלנו", אמרה מריה, מנהלת תורנית של חברת התעופה בריטיש איירווייז בשדה התעופה, שסירבה להזדהות בשמה המלא "מטעמים משפטיים והגנה על משפחתי".

​מנגד, אביו של הנער מחה בתוקף על ההחלטה והאשים את צוות המטוס באפליה על רקע מוגבלותו של בנו.

האב הדגיש בפני נציגת השירות כי "את מסרבת לילד בעל מוגבלות עם תסמונת טורט שפלט את המילה פצצה לעלות לטיסה של בריטיש איירווייז", והוסיף כי הילד כבר עבר את כל הבדיקות הביטחוניות הנדרשות בשדה התעופה וכי "הוא עבר את האבטחה ועבר בדיקה מלאה".

​בחברת התעופה דחו את הטענות לאפליה והדגישו כי מדובר בפרוטוקול בטיחות קשיח המחייב תגובה לכל הצהרה על הימצאות מטען חבלה, ללא קשר לרקע הרפואי של הנוסע.

"אנחנו לא מונעים ממנו שירות בגלל המוגבלות שלו, אנחנו מונעים ממנו מכיוון שהושמע איום שהוא נושא פצצה", הסבירה המנהלת התורנית והוסיפה כי "לצערי, בגלל האיומים שהושמעו במספר הזדנויות, הן בשער והן במטוס, אנחנו חייבים להתייחס לכך ברצינות רבה".

