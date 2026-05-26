טרגדיה בשחקים

איבד שליטה: צנחן נהרג לאחר שהתנגש באוויר בצנחנית אחרת

צנחן מנוסה נהרג בוושינגטון לאחר התנגשות באוויר עם צנחנית אחרת במהלך קפיצה קבוצתית | שני המעורבים ביצעו מאות צניחות בעבר (מעניין)

צנחנים באוויר, תמונת אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

צנחן נהרג ב לאחר התנגשות באוויר בין שני צנחנים, במהלך קפיצה קבוצתית במדינת וושינגטון.

האירוע התרחש ביום ראשון בצהריים, באזור קולוויל שבצפון-מזרח המדינה. בהודעת הרשויות נמסר כי "במקום התברר כי התרחשה התנגשות באוויר שהובילה למותו של אחד הצנחנים, בעוד הצנחנית השנייה נפצעה ונזקקה לטיפול רפואי נוסף".

ההרוג זוהה כרנדי האבס מוושינגטון. לפי החוקרים, לאחר ההתנגשות הבחינו אנשי הצוות כי האבס הפך לחסר תגובה בזמן הצניחה. עדים סיפרו כי "ראשו וזרועותיו נראו רפויים לאחר הפגיעה".

במשרד השריף המקומי אמרו כי לאחר ההתנגשות, רנדי האבס ככל הנראה איבד את יכולתו לשלוט במצנח שלו. הוא נסחף הרחק מאזור הנחיתה ונעלם מעבר לגבעה סמוכה, עד שלבסוף התקבל דיווח על מצב חירום רפואי שבו היו מעורבים שני צנחנים פצועים.

במועדון הצניחה מסרו כי שני המעורבים היו צנחנים מנוסים שהשתמשו בציוד פרטי. לפי הנתונים, האבס ביצע יותר מ-800 צניחות בעבר, בעוד הצנחנית השנייה השלימה כ-900 צניחות.

ארצות הבריתמוותוושינגטוןתקלהצניחה

