פסגת האדרנלין: כך נראה מרוץ השפמנונים המפורסם בעולם

מרוץ השפמנונים המפורסם בעולם ( צילום: רשתות חברתיות )

המחזה בפארק האריות שבצפון מדינת קרוליינה הוא מקום מרתק, במרכז הזירה מוצבים מכלי מים ארוכים המחולקים למסלולים ממוספרים, בו נערכת מדי שנה תחרות בינלאומית.

המרוץ עצמו פשוט אך מותח: שפמנונים חיים מוזנקים מצד אחד של המכל, והדג הראשון שמצליח לחצות את קו הסיום ולהגיע לצד השני מוכתר כאלוף. הקהל לא רק צופה מהצד, אלא לוקח חלק פעיל בדרמה דרך לוח הימורים מלא ומפורט. המבקרים רוכשים כרטיסי הגרלה שמאפשרים להם "להמר" על הדג המועדף עליהם. רגעי השיא נרשמים בשלבי חצי הגמר, כאשר דגים בעלי שמות יצירתיים כמו "מתוקה" ו"נתח-בשרי" נאבקים ראש בראש על המסלול לקול תשואות הקהל.

בזמן שהדגים מתחרים במים, המתחם כולו שוקק חיים עם מוזיקה חיה, משחקים לילדים ואפילו מרוץ מיוחד לקטנטנים המכונה "מרוץ הראשנים". בנק הקהילה של נהר הזאב, שנותן חסות לאירוע, מפעיל דוכן עם הפתעות למבקרים.

מעבר לשעשוע, מדובר במפעל חסד קהילתי. כל ההכנסות שנאספות מההימורים ומהפעילויות השונות מוקדשות לתמיכה בפעילות הצדקה של מועדון האריות המקומי, מה שמעניק לכל זינוק של דג משמעות עמוקה יותר של נתינה לקהילה.