אורח לא רצוי: דוב שחור תועד כשהוא מצלצל בפעמון הדלת 

תושבת ניו ג’רזי שיתפה תיעוד חריג ממצלמת פעמון דלת, שבו נראה דוב שחור מתקרב לדלת בית ולוחץ על הפעמון באמצעות אפו.

נעמי קורן, המתגוררת בעיירה ספרטה שבמחוז סאסקס, אמרה כי מצלמת הפעמון בביתה תיעדה מוקדם יותר החודש שני דובים שביקרו בחצר ביתה.

בסרטון נראה אחד הדובים עולה אל המרפסת, מתקרב לדלת ולוחץ על פעמון הדלת באמצעות האף שלו, מה שהפעיל את המצלמה.

לפי התיעוד, שני הדובים הסתובבו במקום זמן קצר, ולאחר מכן התרחקו מהבית מבלי שמישהו פתח את הדלת.

רשות הדגים וחיות הבר של ניו ג’רזי מסרה כי תצפיות של דובים שחורים דווחו בכל 21 המחוזות במדינה. הרשות הדגישה כי על התושבים לנקוט אמצעי זהירות כדי למנוע מפגשים עם בעלי החיים, באמצעות אבטחת מזון, אשפה וכל ריח שעלול למשוך אותם.