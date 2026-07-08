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לא מתכוון לפרוש

כושר שיא: גולש המים המבוגר ביותר בעולם הדהים את הרשת 

בריאן מארי, בן 94 מניו זילנד, נכנס לספר שיאי גינס כגולש המים המבוגר בעולם | הוא גולש מאז 1955 ולא מתכוון לפרוש מהתחביב האהוב עליו (בעולם)

בריאן מארי קובע את השיא
בריאן מארי קובע את השיא| צילום: צילום: Guinness World Records

תושב ניו זילנד בן 94 הוכתר באופן רשמי על ידי שיאי גינס כגולש המים המבוגר בעולם.

בריאן מארי היה בן 94 שנים ו־318 ימים כאשר גלש על מגלשי מים באגם אגם קרטה בחודש אפריל האחרון, ובכך קבע את השיא העולמי.

מארי החל לעסוק בגלישת מים כבר בשנת 1955, ומאז השתתף בתחרויות רבות ברחבי ניו זילנד. לדבריו, עם השנים הספורט הפך עבורו לאתגר אישי, והוא המשיך לעסוק בו גם משום שכל בני משפחתו השתתפו בענף.

בריאן מארי והספורט האהוב עליו (צילום: Guinness World Records)

"רבים אומרים לי שאני מהווה השראה לאנשים בכל הגילים", סיפר. "מעודד אותי לדעת שאני מראה לאחרים שאפשר להישאר פעילים."

למרות גילו המתקדם, מארי אינו מתכוון לפרוש מהתחביב האהוב עליו. הוא כבר הצהיר כי בכוונתו לשוב לגלוש בקיץ הקרוב ואף לשפר את השיא שקבע.

את תפיסת החיים שלו הוא מסכם במשפט אחד: "אתה לא מפסיק להיות פעיל כי הזדקנת – אתה מזדקן כי הפסקת להיות פעיל."

ספורטשיא גינסניו זילנדגלישהאגם

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