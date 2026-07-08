השפלה מצולמת: אלוף עולם ניסה לחסל שוטר בבעיטת קראטה

טימותי אלן ווגרט בבעיטה סיבובית לשוטר ( צילום: מסך )

סוף שבוע של חגיגות ה-4 ביולי בווירג'יניה ביץ' קיבל תפנית אלימה ובלתי צפויה בשעות המוקדמות של הבוקר.

בסרטון שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות ונצפה על ידי אלפים, נראה טימותי אלן ווגרט (33), מדריך אומנויות לחימה לשעבר ואלוף עולם שלוש פעמים, כשהוא מתעמת עם שוטרים בטיילת המקומית. האירוע החל סביב השעה 2:20 לפנות בוקר ב-5 ביולי, כאשר שוטרים הוזעקו בעקבות דיווח על תקיפה ברחוב אטלנטיק. בסרטון המתעד את רגע המעצר, נראה שוטר רץ לעברו של ווגרט, שלבש מכנסי פסים בולטים בשחור-לבן. במקום להישמע להוראות, ווגרט נעמד בעמדת קרב וניסה לבצע בעיטה סיבובית לעבר פניו של השוטר. למרבה המזל, הבעיטה החטיאה, מה שאפשר לשוטר להסתער עליו ולרתק אותו לקרקע תוך שניות, בסיוע של שלושה שוטרים נוספים.

טימותי אלן ווגרט בבעיטה סיבובית לשוטר - צילום: רשתות חברתיות טימותי אלן ווגרט בבעיטה סיבובית לשוטר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

ווגרט הוא לא סתם עובר אורח; הוא היה בעבר מנכ"ל ומדריך ראשי בבית ספר יוקרתי לאומנויות לחימה. עם זאת, חבר משפחה חשף כי הוא פוטר מתפקידו ב-2021 בשל התנהגות בלתי הולמת שכללה מקרי תקיפה קודמים.

למרות הרקע המקצועי המרשים שלו, הפעם המיומנות שלו לא עמדה לצידו, והוא מצא את עצמו מואשם בתקיפת שוטר (עבירה פלילית חמורה), תקיפה רגילה, התנהגות פרועה ושני סעיפים של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

באופן מפתיע, רק שעות ספורות לפני התקרית, ווגרט נצפה במקום סמוך כשהוא רוקד ומפגין יכולות אקרובטיות מרשימות. עדי ראייה תיארו אותו כ"טיפוס צבעוני" שנראה נחמד ואף חילק "כיפים" לאנשים בחוף. כעת, המשטרה עדיין מנסה להבין מה גרם לאיש הלחימה המיומן לעבור בבת אחת מריקוד משוחרר לניסיון תקיפה ברוטאלי של נציג חוק.