כיכר השבת
אזרחים מיהרו לסייע

תמהרו, אני צריכה עזרה! שוטרת מבוהלת נדחקת לקיר ומתחננת לגיבוי מול חשוד

תיעוד ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות חושף רגעי חרדה בהם נראית שוטרת כשהיא נסוגה ומתחננת לעזרה במהלך עימות מתוח עם גבר (חדשות בעולם)

תקרית השוטרת והחשוד (צילום: מסך)

סרטון שהפך לוויראלי ביממה האחרונה מעלה שאלות קשות בנוגע להיערכות המשטרה בבירה הבריטית.

בתיעוד, שצולם מחוץ לתחנת הרכבת המרכזית "קינגס קרוס", נראית שוטרת כשהיא נסוגה לאחור בבהלה במהלך עימות עם גבר.

השוטרת, לובשת אפוד זוהר, נשמעת בתיעוד כשהיא משוחחת בטלפון עם עמיתיה וזועקת לעזרה: "אני צריכה עזרה כאן... תמהרו". העימות התרחש בצהרי יום רביעי באזור הומה אדם, בעוד עוברי אורח חולפים על פני המתרחש.

הסרטון, שפורסם באינסטגרם וזכה לתפוצה רחבה, עורר דיון סוער. חלק מהגולשים מתחו ביקורת על תפקוד השוטרת וטענו כי נראתה מבוהלת מדי. נשמעו אף טענות כי השוטרת הושארה כ"פיתיון" בעוד שוטרים בלבוש אזרחי היו רחוקים מדי מכדי לסייע לה באופן מיידי.

תקרית השוטרת והחשוד
תקרית השוטרת והחשוד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

משטרת התחבורה הבריטית (BTP) פרסמה הבהרה בעקבות האירוע, וציינה כי השוטרת הגיבה לדיווח של צוות הרכבת על גנב תיקים הפועל בתחנה. "אנחנו גאים ב-PCSOs שלנו," נמסר מהמשטרה. "במקרה זה, השוטרת הגיבה במהירות ובאופן פרואקטיבי במסגרת תפקידה כדי לשמור על ביטחון הציבור".

האירוע הסתיים כאשר אזרחים טובים הגיעו למקום ועיכבו את הגבר החשוד, עד להגעת התגברות.

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