לעיני הנסיכים הרכים: קייט מידלטון הותקפה בקריאות בוז

קריאות הבוז לקייט ( צילום: מסך )

מה שהיה אמור להיות יום של חגיגות עבור המלוכה הבריטית, הפך לרגע של עימות חזיתי בין משפחת המלוכה למתנגדיה. במהלך כרכרת התהלוכה החגיגית לכבוד יום הולדתו הרשמי של המלך צ'ארלס, קייט מידלטון וילדיה הנסיך ג'ורג', הנסיכה שרלוט והנסיך לואי נתקלו בקבוצה של מפגינים נגד המלוכה.

המפגינים, חברי ארגון "Republic", הצטיידו במטריות שעליהן נכתב "עצרו את המלוכה" וצעקו סיסמאות כמו "לא המלך שלי" ו"לא המלכה שלי" בעוד המשפחה עוברת בדרכה לארמון בקינגהאם. בעוד הילדים נראו מבולבלים ומופתעים מהצעקות, הנסיכה קייט לא נותרה אדישה ושלחה לעבר המפגינים מבט זועם ומלא בוז, שתועד והופץ במהירות ברחבי העולם.

קריאות הזו לקייט - צילום: רשתות חברתיות קריאות הזו לקייט | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32

התקרית עוררה גל של תמיכה בנסיכה, במיוחד לאור מאבקה האחרון במחלת הסרטן. מעריצי המלוכה ברשתות החברתיות תקפו את המפגינים על כך שערבו ילדים קטנים במחאתם. "לקרוא בוז לקתרין כשהיא עם ילדיה זה מעשה נתעב," נכתב באחת התגובות הפופולריות ב-X (טוויטר לשעבר). "הם ילדים, למען השם. אם הייתי אמא שלהם, גם אני הייתי רותחת".

תומכיה של קייט הדגישו כי היא מהווה "יד יציבה" עבור המלוכה וכי חזרתה לאור הזרקורים לאחר הטיפולים הקשים הייתה אמורה להתקבל בברכה, ולא בבוז.

מנגד, התקרית הציתה מחדש את הדיון הציבורי על חשיפת ילדי המלוכה לאירועים פומביים שנויים במחלוקת. מבקרי המשפחה טענו כי הנסיך וויליאם וקייט לא היו צריכים "להציג לראווה" את ילדיהם באירוע שמושך אליו מחאות ידועות מראש. "הם ידעו שזה קרה בפעם שעברה, אז למה לתת לילדים לעבור את זה שוב?" כתב אחד הגולשים.

גורמים המבקרים את המלוכה ציינו כי על רקע משבר המהגרים ומקרי הרצח לצד יוקר המחיה בבריטניה, הניסיון לשדר חגיגיות מלוכנית נתפס כמנותק מהמציאות ולא מתקבל בהבנה אצל חלקים נרחבים בציבור.

למרות המחאה, הטקס נמשך כמתוכנן בהשתתפות אלפי צופים שחזו במפגן הצבאי המרהיב.