איסור מוחלט על תוכניות גיוון (DEI) ואפליה מתקנת, ביטול גורף של פטורים דתיים לנשיאת נשק קר, והעברת "חוק שוויון יחס" חסר פשרות באכיפה – זוהי תוכנית החירום הדרמטית שמובילה בימים אלה מפלגת הימין הבריטית Reform UK, בראשות נייג'ל פרג'.
הצעת החוק, שמטרתה לפרק לחלוטין את מה שהמפלגה מכנה "השיטור הפרוגרסיבי" בממלכה, הפכה לטריגר הבוער ביותר במערכת הפוליטית והציבורית בבריטניה, ומציתה גלי הדף שמקפיצים את המדינה לנקודת רתיחה.
אלא שהמהלך הפוליטי האגרסיבי הזה לא נולד בחלל ריק. הוא מגיע כמענה ישיר למחדל גזענות מדמם ומזעזע שנחשף השבוע, ומאיים לקרוע את העם הבריטי לגזרים.
בריטניה נמצאת בנקודת רתיחה בעקבות פרשת הרצח המזעזעת של הנרי נובאק, סטודנט בן 18 מהעיר סאות'המפטון. הפרשה, שהחלה בדצמבר 2025, התפוצצה מחדש השבוע עם גזר הדין של הרוצח וחשיפת תיעוד מצלמות הגוף של השוטרים.
הכל החל כאשר הנרי נובאק, סטודנט בן 18 שרק החל את שנתו הראשונה באוניברסיטה, יצא לבילוי עם חברים בסאות'המפטון. במהלך הערב הוא נקלע לעימות עם ויקרום דיגווה, בן 23 המשתייך לקהילה הסיקית ומתגורר בעיר. דיגווה היה חמוש בפגיון סיקי טקסי באורך 21 ס"מ, גדול משמעותית מהמותר בחוק. הוא שלף את הנשק ודקר את נובאק בעוצמה.
כאשר כוחות המשטרה הגיעו לרחוב המגורים השקט, הם מצאו זירה מדממת. נובאק שכב על הקרקע כשהוא נתמך על ידי עובר אורח, פיו מלא בדם והוא בקושי מתפקד. מנגד, דיגווה עמד בסמוך וטען מיידית בפני השוטרים כי הוא הקורבן. הוא שיקר וטען שנובאק תקף אותו במתקפה גזענית, הפיל את הטורבן מראשו ופצע אותו בעין.
השוטרים, שבויים בקונספציה של פחד מהאשמות בגזענות, האמינו לדיגווה באופן מיידי, בסרטון הקשה נראה נובאק שוכב על הקרקע לאחר שנדקר בפיגיון.
למרות שנובאק זעק שוב ושוב "נדקרתי" ו"אני לא יכול לנשום", השוטרים בשטח בחרו להאמין לדיגווה, שטען כי נובאק תקף אותו על רקע גזעני.
בתיעוד נשמע אחד השוטרים עונה לנובאק הגוסס: "אני לא חושב שנדקרת, חבר", ונוזף בו בעודו אוזק את ידיו מאחורי גבו. נובאק איבד את הכרה שניות לאחר מכן ומת מפצעיו. בית המשפט קבע מאוחר יותר כי טענותיו של דיגווה לגזענות היו שקר מוחלט שנועד להטעות את המשטרה.
זעם חסר תקדים ברחובות
חשיפת הסרטון הציתה גל מחאות אלים בסאות'המפטון ובכל רחבי הממלכה. למעלה מ-1,000 מפגינים צעדו בעיר, הניפו את דגל בריטניה והתעמתו עם שוטרים תוך השלכת אבנים, בקבוקים וזיקוקים. המפגינים קראו לעבר השוטרים "בושה לכם" בטענה שהמשטרה פועלת לפי סטנדרטים כפולים המעדיפים מיעוטים אתניים על פני האוכלוסייה הלבנה.
ראש הממשלה, קיר סטארמר, הצהיר כי הוא "חש ברע" כשצפה בסרטון וכי ישנן "שאלות רציניות" לגבי האופן שבו האשמות בגזענות השפיעו על שיקול הדעת של השוטרים.
פעיל הימין טומי רובינסון הגיע בעצמו להפגנות בסאות'המפטון והלהיב את הקהל. רובינסון תקף בחריפות את התנהלות המשטרה ואמר להמונים: "אם הנרי לא היה לבן, הוא לא היה נאזק". הוא הוסיף וטען כי "אנשים לבנים מטופלים כאזרחים סוג ב' על ידי כוח המשטרה שלנו".
במקביל, מנהיג מפלגת 'Reform UK', נייג'ל פרג', קרא לציבור להגיב ב"זעם קר וטהור" וטען כי המקרה מוכיח שהפחד להיחשב "גזעני" הפך לחזק יותר מהצורך לטפל ברצח.
המשטרה הבריטית כבר פרסמה התנצלות, ואחד השוטרים המעורבים התפטר מתפקידו בעוד היתר נמצאים תחת חקירה של המשרד העצמאי להתנהלות משטרתית (IOPC). המשפחה של נובאק, מנגד, ביקשה שמותו לא ישמש ליצירת פילוג ושנאה נוספים.
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