הנרי נובאק הרוצח ויקרום דיגווה ( צילום: רשתות חברתיות )

איסור מוחלט על תוכניות גיוון (DEI) ואפליה מתקנת, ביטול גורף של פטורים דתיים לנשיאת נשק קר, והעברת "חוק שוויון יחס" חסר פשרות באכיפה – זוהי תוכנית החירום הדרמטית שמובילה בימים אלה מפלגת הימין הבריטית Reform UK, בראשות נייג'ל פרג'.

ברגעיו האחרונים, הנרי נובאק אמר לשוטרים תשע פעמים: “אני לא מצליח לנשום”, ועוד ארבע פעמים אמר שהוא נדקר. בתגובה, אחד השוטרים גרר אותו על פני החצץ, אזק אותו, וקרא לו את זכויותיו אותם שמע הנרי לפני שמת. - צילום: רשתות חברתיות ברגעיו האחרונים, הנרי נובאק אמר לשוטרים תשע פעמים: “אני לא מצליח לנשום”, ועוד ארבע פעמים אמר שהוא נדקר. בתגובה, אחד השוטרים גרר אותו על פני החצץ, אזק אותו, וקרא לו את זכויותיו אותם שמע הנרי לפני שמת. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:13

למרות שנובאק זעק שוב ושוב "נדקרתי" ו"אני לא יכול לנשום", השוטרים בשטח בחרו להאמין לדיגווה, שטען כי נובאק תקף אותו על רקע גזעני.

בתיעוד נשמע אחד השוטרים עונה לנובאק הגוסס: "אני לא חושב שנדקרת, חבר", ונוזף בו בעודו אוזק את ידיו מאחורי גבו. נובאק איבד את הכרה שניות לאחר מכן ומת מפצעיו. בית המשפט קבע מאוחר יותר כי טענותיו של דיגווה לגזענות היו שקר מוחלט שנועד להטעות את המשטרה.

זעם חסר תקדים ברחובות

חשיפת הסרטון הציתה גל מחאות אלים בסאות'המפטון ובכל רחבי הממלכה. למעלה מ-1,000 מפגינים צעדו בעיר, הניפו את דגל בריטניה והתעמתו עם שוטרים תוך השלכת אבנים, בקבוקים וזיקוקים. המפגינים קראו לעבר השוטרים "בושה לכם" בטענה שהמשטרה פועלת לפי סטנדרטים כפולים המעדיפים מיעוטים אתניים על פני האוכלוסייה הלבנה.

ראש הממשלה, קיר סטארמר, הצהיר כי הוא "חש ברע" כשצפה בסרטון וכי ישנן "שאלות רציניות" לגבי האופן שבו האשמות בגזענות השפיעו על שיקול הדעת של השוטרים.

הזעם בבריטניה אחרי גזר הדין - צילום: רשתות חברתיות הזעם בבריטניה אחרי גזר הדין | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:12

פעיל הימין טומי רובינסון הגיע בעצמו להפגנות בסאות'המפטון והלהיב את הקהל. רובינסון תקף בחריפות את התנהלות המשטרה ואמר להמונים: "אם הנרי לא היה לבן, הוא לא היה נאזק". הוא הוסיף וטען כי "אנשים לבנים מטופלים כאזרחים סוג ב' על ידי כוח המשטרה שלנו".

במקביל, מנהיג מפלגת 'Reform UK', נייג'ל פרג', קרא לציבור להגיב ב"זעם קר וטהור" וטען כי המקרה מוכיח שהפחד להיחשב "גזעני" הפך לחזק יותר מהצורך לטפל ברצח.

המשטרה הבריטית כבר פרסמה התנצלות, ואחד השוטרים המעורבים התפטר מתפקידו בעוד היתר נמצאים תחת חקירה של המשרד העצמאי להתנהלות משטרתית (IOPC). המשפחה של נובאק, מנגד, ביקשה שמותו לא ישמש ליצירת פילוג ושנאה נוספים.