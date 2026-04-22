משטרת מנצ'סטר רבתי עצרה אתמול גבר בשנות ה-50 לחייו בחשד לתקיפה, לאחר ששני גברים נדקרו במסעדה בבולטון.

בתיעוד בלתי נתפס שפורסם ברשתות החברתיות נראה אדם נכנס למסעדה ומתחיל לדקור אדם אחר שישב לאכול במקום, ללא כל תגרה מוקדמת בין השניים.

המשטרה אמרה כי החשוד הועבר למעצר לצורך חקירה, "בעקבות דיווחים על אירוע אלימות שהתרחש אתמול בשעות הבוקר בדרך טונג מור".

​כוחות החירום הוזעקו לזירה בסביבות השעה 10:30, שם איתרו שני גברים הסובלים מפצעי דקירה.

השניים קיבלו טיפול רפואי מיידי מאנשי מקצוע שהגיעו למקום. מהמשטרה נמסר כי "כוחות החירום הגיעו למקום, ושני גברים טופלו על ידי אנשי מקצוע רפואיים באתר בגין פצעי דקירה. החקירה נמשכת".

​נוכחות משטרתית משמעותית נרשמה באזור לאורך כל שעות הבוקר, כאשר השוטרים ביצעו סריקות וחקירות מדלת לדלת בקרב השכנים. האירוע עורר עניין רב בקרב עוברי אורח ותושבים מקומיים, שחלקם הביעו דאגה מהמצב הביטחוני בשכונה.

​אחת התושבות ציינה כי האירוע מעורר תחושת פחד וכי היא חשה חוסר ביטחון להסתובב באזור. לעומתה, תושבים אחרים הביעו הפתעה מעצם התרחשות האירוע בסמוך לביתם, וציינו כי למרות מקרי התנהגות אנטי-חברתית המוכרים להם, הם חשים בטוחים בדרך כלל באזור זה.

המשטרה אמרה כי חייהם של הקרבנות אינם בסכנה.