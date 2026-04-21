כיכר השבת
הלוואי עלינו

מהומה והלם בפרלמנט: קראה לראש הממשלה "שקרן" - והוצאה מהמליאה | צפו 

חברת הפרלמנט זארה סולטאנה הושעתה אמש מפעילות בבית הנבחרים הבריטי, בעקבות חילופי דברים סוערים שבהם הטיחה בראש הממשלה קיר סטארמר כי הוא שקרן | המהומה החלה במהלך דיון שעסק במינויו השנוי במחלוקת של לורד פיטר מנדלסון לתפקיד שגריר בריטניה בוושינגטון 

התקרית אמש
התקרית אמש| צילום: צילום: הפרלמנט הבריטי
התקרית אמש (צילום: הפרלמנט הבריטי)

חברת הפרלמנט זארה סולטאנה הושעתה אמש (שני) מפעילות בבית הנבחרים הבריטי, בעקבות חילופי דברים סוערים שבהם הטיחה בראש הממשלה קיר סטארמר כי הוא שקרן.

המהומה החלה במהלך דיון שעסק במינויו השנוי במחלוקת של לורד פיטר מנדלסון לתפקיד שגריר בריטניה בוושינגטון. סולטאנה תקפה את התנהלותו של ראש הממשלה בנושא וטענה כי "הוא עושה גזלייטינג לאומה. אז בואו נקרא לזה כפי שזה. ראש הממשלה הוא שקרן חסר בושה".

יו"ר הפרלמנט, לינדזי הויל, הורה לסולטאנה לעזוב את המליאה לאחר שזו סירבה לחזור בה מהביטוי, המנוגד לכללי האתיקה הפרלמנטריים. סולטאנה התעקשה להישאר במקומה והצהירה כי "חובתי כלפי הבית היא לומר את האמת".

בעקבות סירובה, נאלץ היו"ר להפעיל הליך משמעתי רשמי של "נקיבה בשם", ולאחר הצבעה קצרה בקרב המחוקקים, היא הושעתה מהשירות בבית הנבחרים. התקרית התרחשה זמן קצר לאחר שחבר פרלמנט נוסף, לי אנדרסון, הוצא אף הוא מהאולם בנסיבות דומות.

