ימים ספורים בלבד לאחר שהושלם פרויקט שחזור ושיפוץ ענק בעלות של 14.2 מיליון דולרים, בריכת ההשתקפות של אנדרטת לינקולן בוושינגטון התמלאה שוב באצות ירוקות.

המבקרים הרבים שהגיעו למקום גילו מחזה עכור לחלוטין, המנוגד להבטחות הרשמיות, ונאלצו לצפות בצוותי קבלן מטעם שירות הפארקים הלאומיים של ארצות הברית המנסים לנקות את המים באיטיות.

​ההופעה המהירה של שכבת המים הירוקה עוררה תרעומת רבה בקרב הציבור, שקיווה לראות בריכה מחודשת ויפה לאחר הבטחותיו של טראמפ.

המבקרת ברברה באומגרטנר הביעה את תסכולה נוכח המצב ואמרה כי "זה נראה כמו כסף שנזרק לפח". המבקר טרי ליטל הוסיף על דבריה וציין כי "הגעתי לכאן כדי לראות אם המים כחולים כפי שהם תכננו. אבל אני מניח שלא".

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​לדברי פועלים באתר, הסיבה להיווצרות המהירה של המטרד נעוצה דווקא בעבודות השחזור עצמן, שכן קווי אספקת המים הושבתו למשך שמונה שבועות רצופים וגרמו לתקלה עם חידוש ההזרמה. בשירות הפארקים הלאומיים משתמשים כעת בטכנולוגיית ננו-בועות המקובלת בחקלאות ימית כדי להילחם בתופעה, אך הודו כי אין ביכולתם להעריך כמה זמן יימשך פרויקט הניקוי הנוכחי.

​למרות המראה המאכזב, חלק מן המבקרים ניסו לשמור על אופטימיות יחסית במהלך ההמתנה לשיפור המצב בוושינגטון. ליטל סיכם את תחושותיו ואמר כי "עדיין יש לך את היופי של המים המפרידים בין האנדרטאות, ועבורי, זה הדבר המרכזי".