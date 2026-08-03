תיעוד השיחה המקוונת בין שני עובדי בית החולים לשעבר בסידני, שבמהלכה השמיעו איומים באלימות כלפי ישראלים, ישמש כראיה במשפטם.

כך קבע בית המשפט לערעורים במדינת ניו סאות' ויילס שבאוסטרליה, אשר הפך את פסיקת בית המשפט המחוזי המקוממת. המשפט של השניים צפוי להיפתח בסוף החודש 2026.

​במהלך הדיונים המשפטיים טענה התביעה כי ההקלטה בוצעה בישראל, שם שהה יוצר התוכן בעת השיחה, ולכן אינה מפרה את חוקי הפרטיות של ניו סאות' ויילס.

נציגי התביעה הדגישו כי ללא הסרטון יתקשו חברי המושבעים להבין את ההקשר המלא של השיחה, את טון הדיבור והבעות הפנים, וכי בלעדיו תיק התביעה ייחלש באופן משמעותי.

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​מנגד, עורך הדין פיטר לאנג המייצג את הנאשמים טען כי חלק מההקלטה בוצע באוסטרליה, משום שהמיקרופון ששימש לקליטת קולם היה בתוך בית החולים. רשת ABC באוסטרליה דיווחה כי הנימוקים המלאים להחלטת בית המשפט נמסרו לצדדים בלבד בשלב זה, תחת צווי איסור פרסום וחיסיון.

​הנאשמים, אחמד נאדיר ושרה אבו לבדה, אח ואחות במקצועם שהושעו לפרק זמן של 2 שנים מבית החולים בבנקסטאון, תועדו בקליפ ששיתף יוצר התוכן הישראלי מקס וייפר. כאשר וייפר ציין כי הוא מישראל, אמר נאדיר "כל כך מרגיז אותי שאתה ישראלי", והוסיף "בסופו של דבר אתה תירצח ותלך לגיהינום אינשאללה".

​בהמשך השיחה התפרצה אבו לבדה וצעקה "זו המדינה של פלסטין, לא שלך, יא חתיכת ח**". נאדיר הוסיף וטען "אין לך מושג כמה ישראלים כלבים הגיעו לבית החולים, ואני שולח אותם לגיהינום". אבו לבדה אמרה לוייפר "כשתמות אני רוצה שתזכור את הפנים שלי כך שתבין, אתה תמות את המוות הכי מגעיל", והצהירה "אני לא אטפל בהם, אני אהרוג אותם".