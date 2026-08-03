ברתומיי קובקובסקי בקו הסיון ( צילום: מסך )

בשעה שרוב העולם ישן, ברתומיי קובקובסקי כתב מחדש את גבולות היכולת האנושית. לאחר חמישה ניסיונות שנפרסו על פני מספר שנים, השחיין הפולני הדהים את העולם כשהשלים את חציית הים הבלטי, מרחק בלתי נתפס של למעלה מ-160 קילומטרים בשחייה רצופה.

קובקובסקי לא רק שחה; הוא נאבק. במשך 56 שעות רצופות הוא שהה במים הקפואים ללא שינה וללא מנוחה, מבלי לגעת אפילו פעם אחת בסירת הליווי שלו. את המזון והנוזלים שלו הוא קיבל דרך צינור מיוחד שהותאם עבורו.

ברתומיי קובקובסקי - מתקבל בתשואות - צילום: רשתות חברתיות ברתומיי קובקובסקי - מתקבל בתשואות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:26

המסע, שהחל בקוסברגה שבשוודיה, הסתיים ביום ראשון בערב על חוף הים בדיז'נוב שבפולין, שם חיכו לו המונים שהריעו לגיבור החדש שלהם. ניצחון ענק: תיעוד שיחת הווידאו ישמש ראיה נגד "האחים המחבלים" - המשפט ייפתח בקרוב כיכר השבת | 08:49 כשעלה מהמים, קובקובסקי היה כה תשוש עד שהודה כי הוא "עדיין לא יודע" איך זה מרגיש באמת לעשות זאת. במהלך היום השני למסע המפרך, הוא אף החל לסבול מהזיות כתוצאה מהמאמץ והחוסר בשינה.

המסע, שהחל בקוסברגה שבשוודיה, הסתיים ביום ראשון בערב על חוף הים בדיז'נוב שבפולין,

הניצחון הזה מתוק במיוחד לאור הכישלון הצורב של 2025. בניסיון הקודם שלו, קובקובסקי הגיע למרחק נגיעה מהיסטוריה – הוא שחה 159 קילומטרים ונעצר רק 11 קילומטרים מקו הסיום, כשהצוות שלו נאלץ למשות אותו מהמים לאחר שאיבד את הכרתו בשל זרמים חזקים ותשישות קיצונית. הפעם, הוא לא נתן לשום דבר לעצור אותו.