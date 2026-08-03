כיכר השבת
לראשונה בהיסטוריה

סובל מהזיות ורעידות: שחיין כבש את הים הבלטי וצלח 160 קילומטר 

הוא לא נגע בסירה, איבד קשר עם המציאות, והפך לאדם הראשון בהיסטוריה שצלח את הים הבלטי בשחייה רצופה משוודיה לפולין (חדשות בעולם)

ברתומיי קובקובסקי בקו הסיון (צילום: מסך )

בשעה שרוב העולם ישן, ברתומיי קובקובסקי כתב מחדש את גבולות היכולת האנושית. לאחר חמישה ניסיונות שנפרסו על פני מספר שנים, השחיין הפולני הדהים את העולם כשהשלים את חציית , מרחק בלתי נתפס של למעלה מ-160 קילומטרים בשחייה רצופה.

קובקובסקי לא רק שחה; הוא נאבק. במשך 56 שעות רצופות הוא שהה במים הקפואים ללא שינה וללא מנוחה, מבלי לגעת אפילו פעם אחת בסירת הליווי שלו. את המזון והנוזלים שלו הוא קיבל דרך צינור מיוחד שהותאם עבורו.

ברתומיי קובקובסקי - מתקבל בתשואות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המסע, שהחל בקוסברגה שבשוודיה, הסתיים ביום ראשון בערב על חוף הים בדיז'נוב שבפולין, שם חיכו לו המונים שהריעו לגיבור החדש שלהם.

כשעלה מהמים, קובקובסקי היה כה תשוש עד שהודה כי הוא "עדיין לא יודע" איך זה מרגיש באמת לעשות זאת. במהלך היום השני למסע המפרך, הוא אף החל לסבול מהזיות כתוצאה מהמאמץ והחוסר בשינה.

המסע, שהחל בקוסברגה שבשוודיה, הסתיים ביום ראשון בערב על חוף הים בדיז'נוב שבפולין,

הניצחון הזה מתוק במיוחד לאור הכישלון הצורב של 2025. בניסיון הקודם שלו, קובקובסקי הגיע למרחק נגיעה מהיסטוריה – הוא שחה 159 קילומטרים ונעצר רק 11 קילומטרים מקו הסיום, כשהצוות שלו נאלץ למשות אותו מהמים לאחר שאיבד את הכרתו בשל זרמים חזקים ותשישות קיצונית. הפעם, הוא לא נתן לשום דבר לעצור אותו.

פוליןשוודיהשחייההים הבלטישיא עולמי
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