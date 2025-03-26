בצעד
מיוחד, פרסמו נשיא 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי פנחס גולדשמידט ומזכ"ל הליגה
המוסלמית העולמית השייח' מוחמד אל-עיסא, מכתב משותף לראש ממשלת שבדיה, בו הם מגנים
את מעשה השנאה של שריפת הקוראן, משבחים את אולף קריסטרסון וקוראים להבעת דעות באחריות ולא להסלים
התבטאויות המובילות לפשעי שנאה והתלקחות | המכתב (חדשות)
הסתיימה ההפגנה בשוודיה במהלכה הצהירה האישה כי תשרוף את התנ"ך, לדבריה במחאה על רמיסת זכויות הילדים • היא הוסיפה ואיימה כי תחזור שוב על הפרובוקציה ותשרוף גם חלקים מהגמרא • שר החוץ אלי כהן איים בפגיעה ביחסים המדיניים (חדשות)
החלטת שוודיה להתיר את שריפת התנ"ך במהלך הפגנה, על ידי פעיל ששמו לא נמסר, מעוררת זעם בעולם היהודי - אחרי הזעם בעולם המוסלמי בעקבות שריפת הקוראן | בקהילה היהודית המקומית מזכירים כי גינו את הפגיעה באסלאם - ומצפים להמשך שיתוף פעולה (חדשות)
שר החוץ אלי כהן, ממשיך לדלג בין מדינות ולעשות היסטוריה: לאחר הביקור באזרבייג'ן ובטורקמינסטן, שר החוץ אלי כהן, הגיע לביקור במדינה לה יש יחסים ארוכים עם ישראל - שידעו עליות ומורדות | כהן, הוא שר החוץ הראשון שמבקר במדינה ב-22 השנים האחרונות | סיקור (חדשות)
רוסיה ושליטיה לא יודעים שובע: בתיעוד שיצא בערוץ תקשורת בדנמרק פורסם תיעוד בו נראה לכאורה חייל רוסי מתכנן פגיעה בתשתיות | בינתיים, בסיביר שברוסיה נחשף בית קברות גדול של 'כח וגנר' | בארצות הברית שוב מתריעים: פוטין עלול להוביל להסלמה גרעינית | כל הפרטים (חדשות בעולם)