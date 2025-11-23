מטוס ריגול חדש ( צילום: עמוד האינסטגרם של החברה )

תאגיד ההגנה והתעופה השוודי סאאב (Saab) פועל להרחבת עסקאות הנשק שלו במזרח התיכון, כשהוא מציע לקטאר ולערב הסעודית לרכוש את מטוס ההתראה והבקרה האלקטרונית המתקדם גלובל איי (GlobalEye)

מנכ"ל סאאב, מייקל יוהנסון, אישר במהלך שהותו במונטריאול כי הצעות רשמיות הוגשו לשתי מדינות המפרץ, לאחר שהן הביעו עניין במערכת ההתראה השוודית. על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, החברה מנהלת משא ומתן עם מספר מדינות נוספות במקביל, כאשר חלקן כבר הגישו הזמנות בפועל. הזמנות קודמות ומפת הרכש הבינלאומית ההתעניינות הגוברת בגלובל איי באה לאחר שאיחוד האמירויות כבר ביצעה הזמנה למטוס זה. צרפת הצטרפה בתחילת השנה לרשימת הלקוחות בהזמנה של מטוס אחד. מערכת ה'גלובל איי' מבוססת על פלטפורמה של מטוס מנהלים מתוצרת בומברדייה הקנדית, מה שמחזק את הקשרים התעשייתיים הבין-לאומיים של הפרויקט. הביקוש השוודי נובע גם משינוי במפת הרכש העולמית: בשבוע שעבר הודיע שר ההגנה ההולנדי כי ארצו ומדינות נאט"ו נוספות החליטו לוותר על תוכניותיהן לרכוש מטוסי התראה אמריקניים מסוג וודג'טייל של חברת בואינג. מדינות אלה בוחנות כעת חלופות רכש ממקורות אחרים, מה שפותח חלון הזדמנויות משמעותי עבור סאאב.

אחד ממטוסי הריגול היקרים ( צילום: אתר Cantiana )

התרחבות לקנדה ודרום אמריקה

במהלך ביקורו בקנדה, ניצל יוהנסון את ההזדמנות להצהיר כי סאאב תהיה מוכנה להעביר ידע וטכנולוגיות להקמת מפעל לייצור חיישנים למטוסי ההתראה במדינה – זאת אם קנדה תחליט לרכוש את המטוסים.

יוהנסון התייחס גם לאפשרות של מכירת מטוסי קרב מסוג גריפן (Gripen) לקנדה, והבהיר כי אף שאין מו"מ פעיל, הועבר מידע טכני לרשויות.

סוגיה זו עולה על רקע לחצים פנימיים בקנדה להעדיף את המטוסים השוודיים על פני מטוסי ה-F-35 האמריקניים, בשל מתיחות מסוימת סביב סוגיות מכסים עם ארה"ב.

במקביל, סאאב מעמיקה את אחיזתה בדרום אמריקה: החברה מתכננת להקים יחד עם תעשיות בברזיל פסי ייצור למטוסי גריפן עבור קולומביה, כחלק מעסקת ענק בשווי מוערך של כ-3.6 מיליארד דולר.