הנקמה של פוטין: טיל ה"אורשניק" שמאיים על כל אירופה

תיעוד אוקראיני של הטיל קורע את האטמוספירה ( צילום: רשתות חברתיות )

פוטין נוקם לאחר שטען שהיה ניסיון לתקוף את ביתו בסוף החודש שעבר באמצעות כטב"ם אוקראיני – טענה שקייב וושינגטון הכחישו בתוקף וכינו אותה "אבסורדית". בתגובה לכך, רוסיה שיגרה מטח לילי אדיר שכלל 242 כטב"מים ועשרות טילים, אך הכוכב האמיתי והמאיים של המתקפה היה ה"אורשניק", טיל בליסטי מסתורי לטווח בינוני שזכה לכינוי "עץ האגוז".

הטיל שוגר מאתר הניסויים קפוסטין יאר ברוסיה ודהר לעבר אזור לבוב שבמערב אוקראינה, מרחק נגיעה מגבול פולין ומדינות נאט"ו. תיעודים מצמררים מהזירה הראו את רשפי האור של ראשי הקרב חודרים את האטמוספירה במהירות שיא וצוללים לעבר הקרקע. על פי דיווחים, המטרה הייתה מתקן אחסון הגז התת-קרקעי הגדול ביותר באירופה, כאשר המטרה הרוסית הייתה ליצור זעזוע סיסמי שיפגע בתשתיות בעומק האדמה באמצעות עוצמת הפגיעה בלבד. הנשיא פוטין התגאה בעבר כי ה"אורשניק" מסוגל להגיע למהירות של מאך 10, ותיאר את השפעתו כ"נפילת מטאוריט". למרות שהטיל מסוגל לשאת ראשי קרב גרעיניים, מומחים מעריכים כי במתקפה זו הוא נשא ראשי קרב אינרטיים (ללא חומר נפץ), מה שמרמז כי המהלך היה בעיקר מפגן כוח סמלי שנועד להטיל אימה על המערב. נכון להיום רוסיה עדיין לא חשפה באופן רשמי ומפורט את המראה המלא של טיל האורשניק, אך פיסות מידע שנאספו ממשרדים נשיאותיים ומזירות פיצוץ יוצרות תמונה של נשק המיועד בעיקר להטיל אימה פסיכולוגית.

האוטוקרט הבלארוסי אלכסנדר לוקשנקו, ייתכן שכולם יכלו לראות מערכת טילים רוסית חדשה ( צילום: רשתות חברתיות )

הצצה ראשונה ובלתי צפויה לעיצובו של הטיל הגיעה בספטמבר 2025, כאשר דגם מיניאטורי של המערכת נצפה על שולחנו של נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, במהלך פגישה רשמית. הדגם חשף כי הטיל משוגר ממשגר נייד המותקן על גבי מרכב גלגלים כבד בתצורת 12x12, המזכיר את פלטפורמת ה-MZKT-79291 המתקדמת המאפשרת ניידות גבוהה בשטח והסוואה של משגרים אסטרטגיים.

השימוש בנשק זה, המבוסס על מערכת ה-RS-26 הסודית, מגיע בעיתוי קריטי: ימים ספורים לאחר שבעלות הברית של אוקראינה דנו באפשרות של פריסת כוחות במדינה לאחר הסכם שלום עתידי. בעוד שקייב מדווחת על פגיעה קשה בתשתיות שהותירה כחצי מיליון משקי בית ללא חשמל, ה"אורשניק" המסוגל להגיע לכל בירה באירופה משמש את פוטין כאזהרה חדה וברורה נגד כל התערבות צבאית של נאט"ו.