משרד ההגנה הטורקי הודיע על השמדת טיל ששוגר מאיראן מעל המזרח התיכון ללא נפגעים בנפש.

תחמושת של מערכת הגנה אווירית נפלה במחוז דורטיול שבנפת הטאי, כך אישר היום (רביעי) משרד ההגנה הטורקי בעקבות תקרית ביטחונית במרחב האווירי של המדינה. מבדיקת השברים עלה כי מדובר במיירט ששימש לבלימת איום בליסטי שזוהה מוקדם יותר. באירוע לא היו נפגעים בנפש ולא נגרם נזק לרכוש.

האיום המרכזי היה טיל בליסטי ששוגר משטח איראן וחצה את המרחב האווירי של עיראק וסוריה בדרכו לעבר טורקיה. על פי הודעת הרשויות באנקרה, יחידות ההגנה האווירית והטילים של ברית נאט"ו, המוצבות באגן המזרחי של הים התיכון, זיהו את השיגור ונטרלו את הטיל בעודו באוויר בטרם חדר לשטח המדינה.

משרד ההגנה הטורקי הדגיש בהודעתו הרשמית כי המדינה מחזיקה ביכולות הגנה מתקדמות וציין כי הנחישות והיכולת שלנו להבטיח את ביטחון המדינה והאזרחים שלנו נמצאות ברמה הגבוהה ביותר. עוד נמסר כי טורקיה מסוגלת להבטיח את ביטחון שטחה ואזרחיה, ללא קשר למי המאיים או מניין מגיע האיום.

בהתייחס למתיחות האזורית, קראה אנקרה לגורמים השונים לפעול באיפוק. בהודעה נכתב: "אנו מזהירים את כל הצדדים להימנע מפעולות שיביאו להרחבה נוספת של הסכסוך באזור. כמו כן הובהר כי טורקיה שומרת לעצמה את הזכות להגיב על כל גישה עוינת כלפיה ותמשיך לקיים התייעצויות הדוקות עם בעלות בריתה בנאט"ו בנושא."

מלבד הדרמה בצירופה של טורקיה למפת המאוימות מצד איראן, היירוט על ידי חיילי נאט"ו מהווה תקדים היסטורי במלחמה שהופכת מיום ליום לאירוע אזורי.