נשיא ארה"ב הצהיר כי הוא יזם את המהלך הצבאי כדי להקדים מתקפה איראנית וטען כי יכולות ההגנה של טהראן חוסלו כליל. במקביל הודיע על ניתוק קשרים עם מדריד.

​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הערב כי הוא זה שהפעיל לחץ על ישראל לבצע את התקיפות הצבאיות נגד איראן, ולא להיפך. בפגישה שקיים עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, הבהיר הנשיא האמריקני כי המהלך נועד למנוע מתקפה איראנית מתוכננת. לדבריו, על פי אופן התנהלות המשא ומתן הוא העריך כי איראן עומדת לתקוף ראשונה, ולכן בחר לפעול מראש. טראמפ דחה את הטענות כי ישראל דחפה אותו לפעולה צבאית וציין כי ישראל לא כופפה לו את היד, אלא אולי הוא זה שכופף להם את היד.

​בנוגע למצב המערכה, טען הנשיא האמריקני כי היכולות הצבאיות של איראן הושמדו ברובן הגדול. הוא פירט כי לאיראן אין עוד צי, חיל אוויר, מכ"מים או מערכות הגנה אווירית, וכי הכל חוסל על ידי הכוחות הפועלים באזור. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית משמידה את מערך הטילים והמשגרים האיראני. הוא התייחס למתקפה שבוצעה היום נגד ההנהגה החדשה בטהראן והגדיר אותה כמוצלחת, תוך שהוא מציין כי בכירים רבים בשלטון מבקשים כעת לקבל חסינות.

"האנשים האלה רצחו 35,000 בני אדם בשלושה שבועות", אמר טראמפ, "הם אנשים רעים. 39 מהם חוסלו ועוד כמה חוסלו גם היום", הוסיף נשיא ארה"ב.

​במקביל לדיווחים הצבאיים, הודיע טראמפ על משבר דיפלומטי חריף עם ספרד. הנשיא הביע זעם על החלטת הממשל במדריד לאסור על ארצות הברית להשתמש בבסיסים שבשטחה לצורך המבצע, והורה על הפסקת כל הקשרים והסחר עם המדינה. טראמפ כינה את התנהלותה של ספרד נוראית ובלתי ידידותית, והצהיר כי אין לספרד דבר שארצות הברית זקוקה לו. לצד זאת, הביע חוסר שביעות רצון גם מהתנהלותה של בריטניה בנוגע להחכרת האי דייגו גארסיה, בעוד ששיבח את גרמניה ואת מזכ"ל נאט"ו על שיתוף הפעולה.

​הנשיא האמריקני העריך כי איראן תאלץ להניח את נשקה בקרוב וצפה כי צפוי גל תקיפות שלישי ומשמעותי בתקופה הקרובה. הוא הביע תקווה כי השלטון בטהראן יעבור לידי העם האיראני, לאחר שציין כי רבים מהאנשים שסומנו כהנהגה חלופית נהרגו בלחימה. טראמפ פנה לאזרחים באיראן ואמר כי עליהם להימנע מיציאה מהבתים בשל עוצמת ההפצצות המתמשכת, והוסיף כי יש לסיים את חיסול הצבא האיראני לפני שניתן יהיה לבחון את עתיד המדינה.