כיכר השבת
תיעוד מטורף

"אני אשמור עלייך": כך זה נראה כשאזרח כוויתי פגש טייסת שיורטה בשוגג | צפו

תיעוד מטורף שפורסם ברשתות החברתיות בכווית בו נראית טייסת שיורטה בשוגג בשמי כווית ונטשה מטוס F-15 פוגשת תושב כוויתי ששואל לשלומה ומבטיח לה "אני אשמור עלייך, תודה שאת עוזרת לנו" | כזכור, מספר מטוסי קרב אמריקניים התרסקו הבוקר בשוגג בשטח כווית, כל אנשי הצוות שרדו ופונו לקבלת טיפול רפואי במצב יציב | דובר מטעם משרד ההגנה הכווייתי הוסיף כי מתקיים תיאום ישיר עם ארה"ב בנוגע לנסיבות האירוע | צפו בתיעוד (בעולם)  

הטייסת פוגשת את האזרח
הטייסת פוגשת את האזרח| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הטייסת פוגשת את האזרח (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר