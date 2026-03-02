תיעוד מטורף
"אני אשמור עלייך": כך זה נראה כשאזרח כוויתי פגש טייסת שיורטה בשוגג | צפו
תיעוד מטורף שפורסם ברשתות החברתיות בכווית בו נראית טייסת שיורטה בשוגג בשמי כווית ונטשה מטוס F-15 פוגשת תושב כוויתי ששואל לשלומה ומבטיח לה "אני אשמור עלייך, תודה שאת עוזרת לנו" | כזכור, מספר מטוסי קרב אמריקניים התרסקו הבוקר בשוגג בשטח כווית, כל אנשי הצוות שרדו ופונו לקבלת טיפול רפואי במצב יציב | דובר מטעם משרד ההגנה הכווייתי הוסיף כי מתקיים תיאום ישיר עם ארה"ב בנוגע לנסיבות האירוע | צפו בתיעוד (בעולם)
.
