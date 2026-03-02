היום השלישי ל'שאגת הארי': צבא ארה"ב סופג מכות בכנף 

"מבצע שאגת הארי", נפתח במכה קטלנית שהותירה את העולם פעור פה. חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי במתחם מגוריו בלב טהראן נראה היה כסוף פסוק עבור משטר האייתוללות. בעוד עשן סמיך עולה מהבירה האיראנית, הנשיא טראמפ הכריז כי המשטר ילמד שאיש אינו יכול לקרוא תיגר על עוצמת ארה"ב.

איראן, למרות ההלם הראשוני, התאוששה במהירות והחלה להשיב אש לעבר הנוכחות האמריקנית המסיבית באזור.

ארה"ב מפעילה רשת ענפה של 8 בסיסי קבע במדינות המפרץ (בחריין, כווית, קטאר ואיחוד האמירויות), עם גישה לכעשרה אתרים נוספים במדינות כמו עיראק, ירדן וסעודיה.

בעוד איראן טוענת כי הצליחה לשגר טילים וכטב"מים לעבר לא כל הבסיסים של האמריקניים ושותפיהם, המציאות בשטח מורכבת יותר. אינדיקציות ברורות וצילומים מאומתים אישרו פגיעות קשות בבסיסים מרכזיים, בהם בסיס הצי החמישי בבחריין, שם תועד פיצוץ עז.

בעוד הלהבות בכווית תועדו מכל זווית, המחיר הכבד ביותר של המבצע עבור ארה"ב נגבה הרחק מעין המצלמות. פיקוד המרכז של ארה"ב אישר כי שלושה לוחמים אמריקאים נהרגו וחמישה נוספים נפצעו באורח קשה בשלבי הפתיחה של "מבצע שאגת הארי".

אלו הם חללי הקרב הראשונים של ארה"ב במערכה הנוכחית. הנשיא טראמפ ספד להם כ"פטריוטים אמיתיים שהקריבו את ההקרבה העליונה", אך בנשימה אחת הזהיר את האומה כי "למרבה הצער, יהיו עוד אבדות" בטרם יושלמו היעדים.

אולם, המכה המורלית והתדמיתית הקשה ביותר נחתה דווקא בבוקר ה-2 במרץ 2026. סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו רגע של אימה מזוקקת:

כאשר מטוס קרב אמריקני מסוג F-15E Strike Eagle עלה באש באוויר. המטוס נראה בסרטונים כשהוא מסתחרר ללא שליטה וצולל לעבר הקרקע, כשהוא מותיר אחריו שובל סמיך של אש ועשן לבן עד לרגע ההתרסקות.