כדור אש במדבר: צפו בתיעוד התרסקות ה-F-15 האמריקני

גל תקיפות איראני עוצמתי הרעיד הלילה את בחריין, איחוד האמירויות, קטאר וכווית. במקביל לדיווחים על פיצוצים במרכזי הערים, מטוס F-15 אמריקני התרסק בכווית לאחר שהטייס נטש בכיסא מפלט. כוננות שיא הוכרזה באזור בעוד היקף הנזק בבסיסים האמריקניים נבדק (העולם הערבי)

תיעוד נפילת מטוס הקרב בכווית
נפילת מטוס קרב בכווית
גל תקיפות נרחב של לעבר יעדים אסטרטגיים במדינות האזור הותיר את המזרח התיכון במצב של כוננות עליונה. לפי דיווחים מקומיים שפורסמו לראשונה ב-World Defense News, פיצוצים עזים החרידו את ערי הבירה דוחא, דובאי ומנאמה. בשלב זה, הרשויות במדינות המפרץ שומרות על איפול לגבי היקף הנזקים והנפגעים, אך תחושת המבוכה במסדרונות השלטון ניכרת היטב.

התרסקות מטוס קרב בכווית
דרמה בשמיים: התרסקות ופינוי תחת אש

בשיא המתיחות, דווח בכלי תקשורת ערביים על התרסקות של מטוס קרב אמריקני מסוג F-15 בשטח כווית. הטייס, שנטש את המטוס באמצעות כיסא מפלט ברגע האחרון, שרד את האירוע הקשה, אך נסיבות ההתרסקות נותרו בערפל. בבחריין בוחנים כעת האם פגיעות שנרשמו בסמוך למתקנים צבאיים אמריקניים גרמו לנזק לתשתיות או לכוחות המוצבים במקום.

המבוכה המדינית של המתווכות

עבור מדינות כמו קטאר ואיחוד האמירויות, שפעלו בחודשים האחרונים כמתווכות ופרסמו הודעות נגד מלחמה, מדובר במכה כואבת במיוחד. הן מוצאות את עצמן "קירחות מכאן ומכאן" – מצד אחד ספגו תקיפות ישירות בלב שטחן, ומצד שני כשלו במניעת ההסלמה שאליה ניסו להוביל. המזרח התיכון ממתין כעת בדריכות לראות האם מדובר באירוע נקודתי או בפתיחתה של מערכה אזורית כוללת.

