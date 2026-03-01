( צילום: ללא קרדיט )

חברי "מועצת ההנהגה הזמנית" שהוקמה באיראן בעקבות חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי התכנסה ביום ראשון פעם נוספת, כאשר על הפרק - איתור מחליף לחימנאי.

תיעודים אף הופצו מהפגישה, ובהם נראו נשיא איראן פזשכיאן, היושב במרכז ונראה כמי שמוביל את הישיבה, ולצידו ראש הרשות השופטת אז'אי, והמינוי החדש עלי רזא עראפי. באיראן דווח כי זו הפגישה השנייה של המועצת. לפי החוקה האיראנית, אחרי היעלמותו של המנהיג העליון מי שמנהיג את המדינה הם מועצת המורכבת משלושה אנשים, בהם הנשיא וראש הרשות השופטת, ועמם אחד מאנשי הדת. השלושה שהתכנסו הלילה הם השלושה שלפי שעה, באופן רשמי, מנהלים את ענייני איראן במקומו של חמינאי. במשטר האייתוללות נחושים להכריז באופן רשמי, בהקדם האפשרי, על מחליף לחימנאי. זאת כדי לשדר עסקים כרגיל, וכי לנסות למנוע ככל הניתן ביטויים לזעזוע בשדרות המשטר - דבר שעלול להאיץ את ההפגנות ההמוניות ברחובות נגד המשטר. זהו התרחיש שממנו חושש המשטר בימים אלה יותר מכל. כך נראה החורבן: צפו במפת התקיפות המתעדכנת באיראן דוד הכהן וב. ניסני | 01.03.26 נשיא איראן פזשכיאן, כאמור, לא חוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת ארי. ביום ראשון הוא פרסם הצהרה מצולמת, שהיוותה דה פקטו גם אות חיים ממנו. הוא פנה לציבור באיראן וניסה בדרכו גם לבלום ניסיונות הפיכה.

פזשכיאן בנאום המצולם

עלי רזא עראפי

"אמריקה וישראל צריכות לדעת שזה רק יביא להם בושה וכישלון", הוא אמר בנאומו הקצר והמצולם, בהתייחס לחיסולו של עלי חמינאי. הוא קרא לעם באיראן, שלדבריו מתאבל על "השהיד הגדול הזה", לנהוג באחדות ולהילחם בתכנית של אויבי איראן.

"זה לא ירתיע את ממשלת איראן מלבצע את הנדרש ממנה", אמר. "אנחנו נפגע בכל תכנית של האויב, ונמשיך בדרכו של האימהם".

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, טען ביום ראשון בהצהרה פומבית שפרסם כי ניתן לבחור מנהיג עליון חדש, במקומו של עלי חמינאי שחוסל בשבת במכת הפתיחה המוצלחת של ישראל, "בתוך יום או יומיים".

הוא ניסה להדוף ניסיונות להחלפת המשטר ואמר כי "שינוי משטר הוא משימה בלתי אפשרית". לדבריו, "היעדרותו או מותו של מנהיג אינם אומרים שהמערכת קורסת. מוסדות המדינה נותרים שלמים. מנהיג עליון חדש יכול להיבחר תוך יום - יומיים".

עוד הוסיף ואמר כי יחידות צבא איראן ממשיכות לפעול, אלא שפועלות "באופן עצמאי ובבידוד, בהתאם להוראות שניתנו בעבר". בכך הוא מודה דה פקטו שאין פיקוד מסודר בצבא האיראני.