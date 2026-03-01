היום השני למבצע שאגת הארי - וסדרת המתקפות העוצמתיות של ישראל, בשיתוף פעולה עם ארצות הברית, נגד משטר הרשע של האייתוללות באיראן - נמשך ללא הפוגה, ובעוצמות הולכות וגדלות.

דובר צה"ל פרסם היום (ראשון), בשעת צהרים, תיעוד שבו נראים מטוסי חיל האוויר תוקפים שני מטוסי קרב של צבא איראן, מוכנים להמראה, מסוג F5 ומסוג F4 - בעודם על הקרקע בשדה התעופה בתבריז.

"כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני בשדה תעופה בטבריז שבמערב איראן", מסר דובר צה"ל.

"התקיפה בוצעה על מנת לפגוע בפעילותו של חיל האוויר האיראני ובכדי להעמיק את הפגיעה במערכות ההגנה של המשטר. צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות של משטר הטרור האיראני בכדי לפגוע במשטר ולסכל איומים על עורף מדינת ישראל".

בתוך כל, בוול סטריט ג׳ורנל דווח היום כי ישראל תקפה הבוקר בסיסים של כוחות הדיכוי של ההפגנות. בישראל הצהירו במפורש מאז פתיחת המערכה כי קוראים לציבור באיראן להמשיך את המשימה ולקחת "את גורלו בידו".

בישראל מתכוונים לאפשר את התשתית לכך. ראש הממשלה נתניהו הצהיר זאת במפורש. במסגרת כך מותקפים בסיסים שמהם עלולים לפגוע במפגינים, שצפויים - לפחות לפי תקוות בישראל ובארצות הברית - לרחובות בקרוב, כבר עם סיום התקיפות.