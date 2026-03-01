כך נראה החורבן: צפו במפת התקיפות המתעדכנת באיראן

במפה המתעדכנת בזמן אמת של המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ניתן לראות בזמן אמת את פריסת הכוחות האמריקניים בטבעת חנק סביב הרפובליקה האסלאמית, לצד מוקדי הפיצוצים בלב איראן.
משמרות המהפכה האסלאמיים של איראן (IRGC) הרגו יותר מ-1,000 אמריקאים ב-47 השנים האחרונות.
אתמול, תקיפה אמריקאית בקנה מידה גדול כרתה את ראש הנחש. לאמריקה יש את הצבא החזק ביותר בעולם, ול-IRGC אין עוד מטה.
פעילות מבצעית של צבאארה"ב מול איראן| צילום: צילום: משרד ההגנה של ארה"ב | חשבון רשמי
פעילות מבצעית של צבאארה"ב מול איראן (צילום: משרד ההגנה של ארה"ב | חשבון רשמי)
0 תגובות