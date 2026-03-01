מבצע שאגת הארי כך נראה החורבן: צפו במפת התקיפות המתעדכנת באיראן מפת המבצע המשולב באיראן. מיקום נושאות המטוסים של פיקוד המרכז האמריקאי וביעדי התקיפה של חיל האוויר הישראלי| המפה מתעדכנת בזמן אמת עם כל שיגור לעבר מוקדי הטרור של האייתוללות (צבא וביטחון)