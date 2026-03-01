כיכר השבת
כך נראה החורבן: צפו במפת התקיפות המתעדכנת באיראן

מפת המבצע המשולב באיראן. מיקום נושאות המטוסים של פיקוד המרכז האמריקאי וביעדי התקיפה של חיל האוויר הישראלי| המפה מתעדכנת בזמן אמת עם כל שיגור לעבר מוקדי הטרור של האייתוללות (צבא וביטחון)

במפה המתעדכנת בזמן אמת של המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ניתן לראות בזמן אמת את פריסת הכוחות האמריקניים בטבעת חנק סביב הרפובליקה האסלאמית, לצד מוקדי הפיצוצים בלב .

משמרות המהפכה האסלאמיים של איראן (IRGC) הרגו יותר מ-1,000 אמריקאים ב-47 השנים האחרונות.

אתמול, תקיפה אמריקאית בקנה מידה גדול כרתה את ראש הנחש. ל יש את הצבא החזק ביותר בעולם, ול-IRGC אין עוד מטה.

פעילות מבצעית של צבאארה"ב מול איראן
פעילות מבצעית של צבאארה"ב מול איראן| צילום: צילום: משרד ההגנה של ארה"ב | חשבון רשמי
פעילות מבצעית של צבאארה"ב מול איראן (צילום: משרד ההגנה של ארה"ב | חשבון רשמי)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

