איום הייחוס הוא מושג מרכזי בתורת הביטחון הישראלית המתייחס לתרחיש הקיצון הביטחוני החמור ביותר שמולו נערכת מדינת ישראל. זהו האיום המשמעותי והמסוכן ביותר שמערכת הביטחון מתכננת להתמודד עמו, והוא משמש בסיס להערכות המודיעין, לתכנון המבצעי ולהקצאת המשאבים הביטחוניים. הגדרת איום הייחוס משתנה לאורך השנים בהתאם לשינויים הגיאופוליטיים באזור ולהתפתחויות הטכנולוגיות והצבאיות.

במהלך העשורים האחרונים, איום הייחוס על ישראל התמקד בעיקר בתרחיש של מלחמה רב-זירתית מול מספר חזיתות במקביל, כולל איומי טילים ארוכי טווח, איומים גרעיניים פוטנציאליים, ומתקפות סייבר על תשתיות קריטיות. הערכות המודיעין מתעדכנות באופן שוטף על בסיס מידע מודיעיני, ניתוח יכולות האויב והתפתחויות אזוריות.

ההיערכות המבצעית מול איום הייחוס כוללת פיתוח מערכות הגנה מתקדמות, שמירה על עליונות איכותית צבאית, בניית יכולות התקפיות והרתעה אסטרטגית. צה"ל מקיים תרגילים ואימונים המדמים תרחישי קיצון שונים, ומפתח תורות לחימה ייעודיות להתמודדות עם האיומים המורכבים ביותר. ההיערכות כוללת גם שיתוף פעולה בינלאומי ופיתוח יכולות טכנולוגיות חדשניות.

האיומים האסטרטגיים במזרח התיכון כוללים מגוון רחב של אתגרים ביטחוניים: פיתוח נשק גרעיני על ידי גורמים עוינים, הצטיידות בטילים בליסטיים וקרוזים מדויקים, בניית יכולות צבאיות מתקדמות על ידי ארגוני טרור, והתבססות צבאית של מעצמות זרות באזור. כל אחד מאיומים אלה דורש היערכות ייעודית ופתרונות מבצעיים ספציפיים.

תפיסת איום הייחוס משפיעה באופן ישיר על תקציב הביטחון, על מבנה הכוח של צה"ל, על סדרי העדיפויות בפיתוח נשק ועל דוקטרינת הלחימה הישראלית. היא מנחה את קברניטי מערכת הביטחון בקבלת החלטות אסטרטגיות ארוכות טווח ומשפיעה על מדיניות החוץ והביטחון של ישראל. העדכון השוטף של הגדרת איום הייחוס הוא תהליך מתמשך המבוסס על ניתוח מודיעיני מעמיק.

הקהילה המודיעינית הישראלית ממלאת תפקיד מרכזי בזיהוי, במעקב ובהערכת איום הייחוס. ארגוני המודיעין אוספים מידע, מנתחים מגמות ומספקים התרעות מוקדמות על שינויים באיומים. הערכות המודיעין מוצגות באופן קבוע בפני הדרג המדיני והצבאי, ומשמשות בסיס לקבלת החלטות בנושאי ביטחון לאומי ולהיערכות מבצעית מול תרחישי הקיצון השונים.