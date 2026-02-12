אימת האייתוללות: הסדקים במשטר האיראני והדילמה הערבית הגורלית

משמרות המהפכה באיראן ( צילום: אתר שאטרסטוק )

בעוד בבירות המערב נושאים נאומים חוצבי להבות על חירות, דמוקרטיה וזכויות אדם, מאחורי הקלעים של העולם הערבי מתנהל משחק שחמט ציני, אכזרי ומורכב פי כמה. נפילת המשטר באיראן היא לא רק חלום של צעירים צמאי חופש; היא אירוע קוסמי שעלול להבעיר את האזור כולו – ולא כולם ממהרים לפתוח את בקבוקי השמפניה.

מי באמת ירוויח מהקריסה, למה השכנות הערביות חרדות מהחופש של העם האיראני, ואיזה סיוט דיפלומטי מחכה לישראל דווקא ביום שאחרי השגת השקט? לפניכם הניתוח המלא.

חמינאי מימין, טראמפ במרכז ארדואן משמאל ( צילום: שאטרסטוק )

הדילמה של ריאד – האם האויב המר הוא הכתובת היחידה?

סעודיה ומדינות המפרץ עוקבות אחר הנעשה בטהראן בתערובת של שמחה לאיד וחרדה עמוקה. עבור יורש העצר הסעודי, איראן היא מחוללת הטרור העיקרית במזרח התיכון, זו ששולחת כטב"מים אל בארות הנפט שלו ומממנת את החות'ים בתימן. אך למרות האיבה המרה, בריאד מבינים היטב את חוקי המשחק: עדיף אויב מוכר ומרתיע מאשר ואקום שלטוני שבו אלפי מיליציות חמושות מסתובבות ללא בעל בית.

החשש הגדול במפרץ הוא ממצב של משטר צבאי קשוח בכל רחבי איראן. במצב של כאוס, איראן עלולה להפוך למקור של זליגת טרור קיצוני שיאיים על יציבות בתי המלוכה הסוניים. יתרה מכך, חוסר היציבות יפגע אנושות בנתיבי השיט האסטרטגיים במצרי הורמוז, מה שיגרור את הכלכלה העולמית למיתון עמוק ויחסל את חזון הפיתוח הכלכלי של מדינות המפרץ. תחת מעטה המכובדות של הברית עם ארה"ב, הסעודים מעוניינים באיראן מוחלשת ומוכה סנקציות, אך חוששים בכל ליבם מקריסה שתהפוך את איראן למחסן נשק ענק ללא בעלים.

האתגר הישראלי החדש – מי יחליף את מצרים בקרב על הגרעין?

כאן נחשפת זווית מטלטלת עבור הדיפלומטיה הישראלית, זווית שאינה נידונה בציבור אך מטרידה מאוד את מקבלי ההחלטות. במידה והמשטר בטהראן יפול ויוחלף בהנהגה דמוקרטית המקובלת על המערב, ישראל תמצא את עצמה בפני אתגר חדש לחלוטין. במשך עשרות שנים, הזירה הדיפלומטית התרגלה לדו-קרב המסורתי בין ישראל למצרים בסוגיית פירוז המזרח התיכון מנשק גרעיני. אולם, איראן "חדשה" ו"נורמלית" עשויה לתפוס את המקום המוביל של מצרים בפורומים הללו.

הפרדוקס הוא שאיראן דמוקרטית, שתתקבל בחיבוק בוושינגטון, תהיה בעלת לגיטימיות בינלאומית לדרוש שקיפות גרעינית מלאה מכל מדינות האזור – כולל מישראל. זהו אירוע חריג שלא היה כמותו: ישראל עלולה למצוא את עצמה מול בעלת ברית פוטנציאלית של המערב, שמשתמשת בכלים דיפלומטיים "נקיים" כדי להצר את צעדיה של ישראל. תם עידן הדו-קרב עם מצרים; מתחיל עידן הלובי האיראני החדש במוסדות האו"ם, שיכול להיות מסוכן לישראל הרבה יותר מהאיומים הצבאיים של חמינאי.

נשיא מצרים א-סיסי ( צילום: shuterstock )

ברית הדמים – חמינאי ומשמרות המהפכה כגוף אחד

בתוך טהראן פועלת "משוואת הישרדות" הדדית שאינה ניתנת לניתוק. הדיווחים המגיעים ממקורות פוליטיים המעורים בנעשה בלב השלטון, חושפים תמונה של נאמנות עיוורת שמתעלה מעל לכל שיקול רציונלי. הקשר בין המנהיג העליון, עלי ח'אמנאי, לבין משמרות המהפכה, הוא הרבה מעבר ליחסי מפקד ופקוד. זוהי ברית רוחנית, אידיאולוגית וכלכלית המהווה את חומת המגן האחרונה של המהפכה.

עבור המפקדים בשטח, ח'אמנאי אינו רק פוליטיקאי, אלא מקור הסמכות הדתית המעניק להם את הלגיטימיות לנהל את העימות מול המערב. משמרות המהפכה אינם נתפסים רק ככלי להגנת המשטר, אלא כחלק בלתי נפרד ממנו. היציבות של המערכת כולה נשענת על היותם כוח צבאי ודתי השומר על המוסדות, מה שהופך כל ניסיון להפיכה או לשינוי מבני לכמעט בלתי אפשרי בטווח הנראה לעין.

המדינה שבתוך המדינה – חצי מהכלכלה בידיים צבאיות

אך מעבר לרוחניות, קיימת מציאות קרה של כוח וכסף. משמרות המהפכה שולטים כיום בכמחצית מהכלכלה האיראנית. שליטה זו בעורקי החיים המרכזיים – מחברות נפט וגז ועד לפרויקטים ענקיים של תשתיות – הופכת את הארגון לרשת ביטחון כלכלית עבור המנהיג.

מפקדי המשמרות הם אוליגרכים לכל דבר. כל עוד הם שולטים בברז המזומנים ובנכסי המדינה, יש להם אינטרס אישי וישיר בהישרדותו של ח'אמנאי. ביום שבו המשטר ייפול, המפקדים לא יאבדו רק את מעמדם הרוחני, אלא גם את האימפריות הכלכליות שבנו. לכן, הם יילחמו עד הכדור האחרון כדי למנוע את קריסת המערכת שמאכילה אותם.

לדברי רז צימט, מנהל תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, "המשטר האיראני מבוסס על מוקדים רבים, ויש להם חוקה ומנגנוני ירושה ברורים ומוסדרים גם אם חמינאי ימות"

הד"ר גיל מורסיאנו, מנכ"ל מכון מיתווים ומומחה לאיראן, מדגיש כי "הרבה דברים צריכים לקרות במדינה הגדולה כדי שהמשטר ייפול חלקם מנגוננים גדולים והמציאות בשטח כלל אינה דומה לסוריה"

מלכודת חומייני – הלקח המר מהמהפכה הקודמת

ההיסטוריה האיראנית היא מורה אכזרית, והזיכרון הקצר של המערב הוא הסכנה הגדולה ביותר. בשנת 1979, המונים יצאו לרחובות וגירשו את השאה מתוך תקווה לחירות, אך התוצאה הייתה "הכתרתו" של חומייני ועליית משטר חשוך פי כמה.

חיסול חמינאי או צמרת המשמרות אינו מבטיח חלופה טובה יותר. אין מדובר בעניין של מה בכך: הפלת המשטר כעת היא חלום אסטרטגי, אך אין שום הוכחה שהיא תביא שקט. להיפך, הוואקום השלטוני עלול להתמלא על ידי הכוחות הקיצוניים והמאורגנים ביותר שנותרו בשטח – קבוצות ג'יהאדיסטיות או גורמים צבאיים אלימים. מהפכה ללא תוכנית ליום שאחרי היא מתכון בטוח לסיוט מסוכן בהרבה עבור המזרח התיכון כולו.

סיכום: הערפל הטהרני והשאלות הגורליות

אז מי באמת רוצה בנפילת המשטר? כפי שראינו, התשובה מורכבת ורוויית אינטרסים סותרים. ישראל רוצה ביטחון אך חוששת מהעתיד הדיפלומטי; טורקיה וסעודיה רוצות איראן חלשה אך מפחדות מהתפרקותה; והמערב חולם על דמוקרטיה אך חסר תוכנית למנוע כאוס.

המשטר האיראני מבין את הפרדוקס הזה ומשתמש בו כחליפת מגן. הוא יודע שכל עוד הוא הכתובת היחידה בטהראן, העולם יחשוש ללחוץ על ההדק הסופי. המזרח התיכון עומד בפני צומת דרכים היסטורי, והשאלה הגורלית אינה "מתי המשטר ייפול", אלא האם אנחנו באמת מוכנים למה שיבוא בבוקר שאחרי הקריסה.