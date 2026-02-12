גיל מרציאנו הוא בכיר במכון מיתווים למדיניות החוץ ומומחה מוביל לענייני איראן. מרציאנו מתמחה בניתוח האתגרים האסטרטגיים והביטחוניים שמציבה איראן למדינת ישראל, ובוחן את השלכות המדיניות האיראנית על יציבות המזרח התיכון. במסגרת תפקידו במכון מיתווים, הוא עוסק בניתוח מדיניות החוץ הישראלית ובגיבוש המלצות אסטרטגיות לקובעי המדיניות.

מומחיותו של מרציאנו מתמקדת בהבנה מעמיקה של המערכת הפוליטית והביטחונית האיראנית, כולל תוכנית הגרעין האיראנית, פעילות איראן באזור באמצעות ארגוני שליחים, והיחסים המורכבים בין איראן למעצמות העולם. הוא מספק ניתוחים מקצועיים על התפתחויות במשבר הגרעין האיראני, על הסכמי הגרעין השונים, ועל השלכותיהם על ביטחון ישראל.

במכון מיתווים למדיניות החוץ, מרציאנו תורם לדיון הציבורי בנושאי מדיניות חוץ וביטחון לאומי. המכון עוסק בגיבוש חלופות מדיניות ובהצגת אפשרויות אסטרטגיות בפני קובעי המדיניות בישראל, תוך שמירה על גישה מקצועית ואובייקטיבית לאתגרי המדיניות החוץ.

ניתוחיו של מרציאנו מתייחסים גם להיבטים הרחבים יותר של מדיניות החוץ הישראלית, כולל יחסי ישראל עם מדינות ערב, השלכות ההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור, והאתגרים הנובעים מהשינויים במערכת היחסים הבינלאומית. הוא בוחן את הקשרים בין האיום האיראני לבין סוגיות אזוריות אחרות, ומציע מסגרות חשיבה אסטרטגית להתמודדות עם אתגרים אלה.

כמומחה לאיראן, מרציאנו עוקב אחר התפתחויות פנים-איראניות, כולל מאבקי כוח פוליטיים, מחאות חברתיות, והשלכותיהן על המדיניות החוץ האיראנית. הבנתו המעמיקה של הדינמיקה הפנימית באיראן מאפשרת לו להעריך את הסיכויים לשינויים במדיניות האיראנית ואת ההשלכות האפשריות על ישראל והאזור.