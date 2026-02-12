אבירם בלאיש משמש כסגן נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JISS), ומוכר כאחד המומחים המובילים בישראל לנושאי משא ומתן, אסטרטגיה ביטחונית ויחסים בינלאומיים. בלאיש מביא עמו ניסיון רב שנים במערכת הביטחון הישראלית, שם שימש בתפקידים בכירים והיה שותף למהלכים אסטרטגיים מרכזיים.

המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, בו משמש בלאיש כסגן נשיא, הוא מוסד מחקר מוביל העוסק בניתוח ומחקר של סוגיות ביטחון לאומי, יחסים בינלאומיים ואתגרים אסטרטגיים העומדים בפני מדינת ישראל. המרכז מפרסם מחקרים, ניירות עמדה וניתוחים המשפיעים על קובעי המדיניות והשיח הציבורי בישראל.

בתפקידו הנוכחי, בלאיש עוסק בניתוח מגמות אסטרטגיות במזרח התיכון, בחינת תרחישי משא ומתן עם גורמים שונים, והערכת אתגרי הביטחון הלאומי. מומחיותו במשא ומתן מבוססת על ניסיון מעשי רב שנים, המקנה לו פרספקטיבה ייחודית על דינמיקות המשא ומתן במזרח התיכון ועל האתגרים הכרוכים בהם.

הרקע המקצועי של בלאיש במערכת הביטחון מעניק לו הבנה מעמיקה של האתגרים המבצעיים והאסטרטגיים העומדים בפני ישראל. ניסיונו כולל היכרות עם מגוון רחב של תרחישים ביטחוניים, מהלכים דיפלומטיים ותהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומית.

כמומחה למשא ומתן, בלאיש מתמקד בפיתוח אסטרטגיות משא ומתן, הבנת האינטרסים והמניעים של הצדדים השונים, וזיהוי הזדמנויות ומכשולים בתהליכים דיפלומטיים. הוא נחשב לקול מוסמך בנושאים הקשורים למשא ומתן עם גורמים אזוריים ובינלאומיים.

פעילותו של בלאיש במרכז הירושלמי כוללת גם השתתפות בכנסים מקצועיים, פרסום מאמרים וניירות מחקר, והשתתפות בשיח הציבורי בנושאי ביטחון ואסטרטגיה. תרומתו למחקר ולניתוח האסטרטגי מסייעת לעצב את ההבנה של קובעי המדיניות והציבור הרחב בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום הביטחוני והדיפלומטי.