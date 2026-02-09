משרד המלחמה של ארה"ב ימנע מגורמים בלתי חוקיים את היכולת להתנגד לכוח אמריקאי בשטח הימי הגלובלי - צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי X. משרד המלחמה של ארה"ב ימנע מגורמים בלתי חוקיים את היכולת להתנגד לכוח אמריקאי בשטח הימי הגלובלי | צילום: צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי X. 10 10 0:00 / 1:00 משרד המלחמה של ארה"ב ימנע מגורמים בלתי חוקיים את היכולת להתנגד לכוח אמריקאי בשטח הימי הגלובלי ( צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי X. )

בשקט, מבלי שהעולם שם לב במיוחד, התרסק השבוע המחסום האחרון שעמד בין האנושות לבין מרוץ חימוש גרעיני בלתי מבוקר. אמנת "סטארט החדשה" (New START), ההסכם האחרון שהגביל את הארסנל הגרעיני של ארצות הברית ורוסיה, פקע רשמית לאחר שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה על הארכתו. לראשונה מזה למעלה משלושה עשורים, שתי המעצמות הגרעיניות הגדולות בעולם נותרו ללא כל מסגרת משפטית המגבילה את יכולתן לפתח ולהציב נשק גרעיני.

המשמעות המעשית של הקריסה חמורה במיוחד: מנגנוני הפיקוח ההדדיים שאפשרו לכל צד לבדוק את אתרי הנשק של היריב הופסקו באופן מיידי, מערכות הדיווח על מספר הראשים הגרעיניים והטילים הבליסטיים בוטלו, והמגבלות על פריסת מערכות נשק חדשות הוסרו. בפועל, וושינגטון ומוסקבה יכולות כעת לחמש צוללות גרעיניות, להציב טילים בין-יבשתיים ולפתח ראשי נפץ חדשים ללא כל התראה מוקדמת או פיקוח חיצוני.

על פי דיווחים באתר Axios, סבב המגעים האחרון שהתקיים באבו דאבי בין נציגי ארה"ב לרוסיה עלה בתוהו. הסיבה המרכזית: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב תנאי ברזל שללא מימושו לא ייחתם כל הסכם חדש - הכללת סין במסגרת ההגבלות הגרעיניות. טראמפ טוען כי כל הסכם דו-צדדי בין וושינגטון למוסקבה יהיה חסר משמעות כל עוד בייג'ינג ממשיכה לבנות את הארסנל הגרעיני שלה ללא כל מגבלה. אולם סין, שמחזיקה בכ-500 ראשי נפץ גרעיניים בלבד לעומת אלפי הראשים שבידי ארה"ב ורוסיה, דוחה בתוקף כל דרישה להצטרף להסכם. בבייג'ינג טוענים כי הפער העצום בין הארסנלים אינו מצדיק הגבלות על התוכנית הסינית, ושהמעצמות הגרעיניות הוותיקות צריכות תחילה לצמצם באופן דרמטי את מאגריהן לפני שהן דורשות מסין להצטרף למסגרת בינלאומית.

מרוץ חימוש משולש ללא בלמים

התוצאה של המבוי הסתום הדיפלומטי היא מרוץ חימוש משולש שבו שלוש המעצמות הגרעיניות הגדולות בעולם מתחרות זו בזו ללא כל מסגרת מגבילה. בעוד שארה"ב ורוסיה מחזיקות כל אחת בכ-1,550 ראשי נפץ פעילים על פי ההסכם שפקע, סין נמצאת בעיצומו של פרויקט התרחבות אדיר שעשוי להכפיל את מאגרה תוך פחות מעשור. מומחים צבאיים מעריכים כי בייג'ינג משקיעה מיליארדי דולרים בבניית צוללות גרעיניות חדשות, בפיתוח טילים היפר-סוניים ובהקמת מתקני שיגור נוספים.

במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) בישראל מזהירים כי המצב הנוכחי מהווה "קו פרשת מים" בביטחון העולמי. ללא מנגנוני הפיקוח שהיו קיימים במסגרת האמנה, היכולת של כל צד להעריך את כוונות היריב ואת היקף הצטיידותו נפגעת באופן חמור. כפי שפורסם ב-BBC, העולם נותר לראשונה מזה עשרות שנים ללא כל הגנה משפטית מפני פריסה בלתי מוגבלת של טילים בין-יבשתיים ומערכות נשק אסטרטגיות.

השלכות על ישראל והמזרח התיכון

עבור ישראל, המשמעויות של המצב החדש מורכבות במיוחד. מחד גיסא, חוסר היציבות האסטרטגית העולמי עלול להוביל להסלמה אזורית שבה מעצמות גרעיניות מעורבות באופן ישיר או עקיף בסכסוכים במזרח התיכון. מאידך גיסא, ההיחלשות של מסגרות הפיקוח הבינלאומיות עשויה להקשות על מאמצי המערב לבלום את התוכנית הגרעינית האיראנית, שכן טהרן תוכל לטעון שגם המעצמות הגדולות אינן מכבדות הסכמים בינלאומיים.

בירושלים עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות, במיוחד לאור החשש שהסכם גרעין מצומצם בין ארה"ב לאיראן עלול להתממש בחודשים הקרובים. כפי שדווח בכיכר השבת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הקדים את ביקורו בוושינגטון על רקע חששות אלו, ויציב בפני הנשיא טראמפ דרישות מרכזיות בנוגע לטיפול בעניין האיראני.

השנה הקרובה תהיה קריטית: האם טראמפ ופוטין יצליחו ליצור "מאזן אימה" חדש שיכלול גם את סין, או שהטלטלה הנוכחית תוביל את העולם לנקודת אל-חזור שבה מרוץ החימוש הגרעיני יצא משליטה. כפי שמזהירים מומחי ביטחון, הזמן לפעולה דיפלומטית מתקצר, והמחיר של כישלון עלול להיות כבד מנשוא.