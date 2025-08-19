כיכר השבת
דמות ציבורית

ולדימיר פוטין

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מוביל את המלחמה באוקראינה ומעצב מחדש את היחסים הבינלאומיים. עדכונים שוטפים על פעילותו המדינית והצבאית ברחבי העולם

ולדימיר ולדימירוביץ' פוטין (נולד ב-1952) הוא נשיא רוסיה המכהן מאז שנת 2000, למעט תקופת כהונה קצרה כראש ממשלה. נשוי בשנית לאחר גירושיו מלודמילה פוטינה, אב לשתי בנות: מריה ויקטרינה. מתגורר במוסקבה ומנהל את ענייני המדינה מהקרמלין.

בשנתיים האחרונות, פוטין מוביל את המלחמה באוקראינה, שהפכה לאחד העימותים הצבאיים הגדולים באירופה מאז מלחמת העולם השנייה. המלחמה גבתה מחיר כבד של אבדות בנפש, עם דיווחים על למעלה מ-690,000 חיילים רוסים שנהרגו בקרבות.

יחסיו עם הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מהווים נושא מרכזי בחדשות העולמיות, כאשר השניים מקיימים מגעים דיפלומטיים בניסיון להביא לסיום המלחמה. טראמפ הצהיר כי יוכל לסיים את המלחמה תוך 24 שעות, אך מומחים מטילים ספק ביכולת ליישם פתרון מהיר כל כך.

פוטין מנהל מדיניות חוץ תקיפה, הכוללת בריתות אסטרטגיות עם מדינות כמו צפון קוריאה ואיראן. לאחרונה חתם על הסכם ברית הגנה הדדי עם צפון קוריאה, מהלך שמעורר דאגה במערב.

במישור הפנימי, פוטין שולט ברוסיה ביד חזקה, תוך דיכוי התנגדות פוליטית והגבלת חופש הביטוי. הוא פועל להרחבת הצבא הרוסי ל-1.5 מיליון חיילים, במטרה להפוך אותו לצבא השני בגודלו בעולם אחרי סין.

