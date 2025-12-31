בימים האחרונים עלה לכותרות מעונו של הנשיא פוטין במחוז בלגורוד, לאחר שרוסיה טענה כי המעון הותקף על ידי אוקראינה. בעקבות כך הודיעה מוסקבה כי תקשיח את עמדותיה במשא ומתן מול ארה"ב ואוקראינה.

מעונו של ולדימיר פוטין, המכונה "דולגיה בורודי", הוא למעשה עיר מוזהבת ומפוארת המשתרעת על פני 250 דונם של יער על שפת אגם.

המתחם כולל כ-80 מבנים, ובראשם בית מגורים יוקרתי בשטח של 3,500 מ"ר. הנשיא הרוסי נהנה באתר משירותי פנאי רחבי היקף הכוללים קומפלקס ספא בשטח של 7,000 מ"ר, מגרש גולף המשתרע על פני 5,000 מ"ר, משטח החלקה מקורה על הקרח בגודל 2,500 מ"ר ובריכת שחייה של 2,000 מ"ר. עוד קיימים במקום קזינו, אולם באולינג, קולנוע פרטי, מסעדות, כנסייה ומבנים מסורתיים כגון בית עץ רוסי וביתן סיני.

על פי מידע שסיפק עובד במקום לכלי תקשורת, המתחם הותאם בשנים האחרונות לצרכים משפחתיים. האחוזה מאובטחת באופן קבוע על ידי 12 כלי רכב משוריינים נגד מטוסים מדגם Pantsir-S1.

מערכות הגנה אלו עמדו במוקד הודעת הקרמלין, שהאשים את אוקראינה בשיגור 91 רחפנים לעבר המעון בלילה שבין ראשון לשני. במוסקבה טוענים כי כל הכלים הופלו, בעוד שר החוץ האוקראיני, אנדריי סיביגה, הכחיש את ההאשמות וציין כי רוסיה לא סיפקה כל ראיה לאירוע. המתקפה לכאורה התרחשה על רקע משא ומתן דיפלומטי רגיש המתנהל בין המדינות בחסות ארצות הברית.

השטח העצום עליו ניצב המעון מחולק לשתי חלקות בעלות. החלקה הצפונית, המשתרעת על פני 150 דונם, שייכת למדינה ומאכלסת מוסכים, האנגרים וחדר כושר בניהול שירות הביטחון הפדרלי.

100 הדונמים הנותרים נמצאים בבעלות חברת Praym LCC, השייכת לאוליגרך יורי קובלצ'וק. קובלצ'וק, מקורב לנשיא והונו מוערך ב-3 מיליארד דולר, הוא בעל השליטה בקבוצת המדיה הגדולה ברוסיה ומשכיר את חלקו בנכס עבור השימוש הנשיאותי.