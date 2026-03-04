ישראל חיסלה את רחמאן מקדם, הבכיר במשמרות המהפכה שתכנן להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ, כך לפי דיווחים בשעה האחרונה (רביעי).

כזכור, משרד המשפטים האמריקני וה-FBI חשפו ראיות חד משמעיות המצביעות על כך שמשמרות המהפכה של איראן עמדו מאחורי סדרת ניסיונות התנקשות מתוכננים בנשיא דונלד טראמפ.

המידע נחשף על רקע הסלמה צבאית חסרת תקדים, במסגרתה אישרו גורמי ממשל כי ארצות הברית וישראל חיסלו בסוף השבוע האחרון את המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בתקיפה ישירה בטהרן.

מי שעומד מאחורי ניסיונות ההתנקשות הוא מפקד המבצעים המיוחדים במשמרות המהפכה רחמאן מקדם, שחוסל כאמור במלחמה הנוכחית עם איראן.

לפי הדיווח, החיסול בוצע בידי חיל האוויר הישראלי - ולא האמריקני, בשעות האחרונות עודכן טראמפ על ידי ישראל כי מבקש נפשו חוסל.