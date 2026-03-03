כיכר השבת
נוקם את מות חייליו

לקראת שינוי משטר באיראן? המהלך הדרמטי שטראמפ שוקל נגד האייתולות

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל לנקוט במהלך דרמטי שעשוי להביא לשינוי אמיתי במשטר האיראני | בעוד מומחים צבאיים משוכנעים כי אין די בהפצצות מהאוויר כדי להביא לשינוי משטר, ייתכן שמנהיג העולם החופשי ילך צעד קדימה, כך לפחות לפי דיווח של ה'וול סטריט ג'ורנל' (חדשות) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בוושינגטון בוחנים כעת את האפשרות לחמש באופן ישיר קבוצות אופוזיציה ואזרחים ב, במטרה להוביל להפלת המשטר הנוכחי, כך דווח היום (שלישי) בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל.

נשיא ארצות הברית, , שוקל להעניק תמיכה פעילה לארגונים חמושים ולמיליציות בתוך איראן, כך דיווח היום (שלישי) עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל". על פי גורמים בממשל, המטרה היא להפוך את אותן קבוצות לכוח קרקעי שיפעל בחסות אמריקנית נגד שלטון האייתוללות, כאשר הנשיא כבר החל בשיחות עם מנהיגים כורדים ועם ראשי קבוצות מקומיות נוספות המבקשים לנצל את חולשת המשטר בטהרן.

במקביל למגעים עם הכוחות בשטח, העריך טראמפ בראיון לאתר "פוליטיקו" כי המערכה הצבאית עשויה להגיע לסיומה בתוך זמן קצר ביותר. "המלחמה עשויה להימשך ארבעה-חמישה שבועות - אך גם להסתיים בעוד כמה ימים", אמר הנשיא, והוסיף כי לאיראן הולכים ואוזלים משגרי הטילים והתחמושת, בעוד שתעשיות הביטחון האמריקניות פועלות תחת הוראות חירום ומייצרות ציוד בקצב מהיר.

למרות המגעים עם הכורדים, שמרכזים כוחות משמעותיים לאורך הגבול עם עיראק, בבית הלבן טרם הכריעו מה יהיה אופי הסיוע לקבוצות המורדים. הדיונים מתמקדים בשאלה האם לספק נשק ואימונים צבאיים או להסתפק בשיתוף פעולה מודיעיני. דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, סירבה להרחיב על יעדיו המדויקים של הנשיא וציינה רק כי הוא מקיים שיחות עם שותפים אזוריים רבים.

טראמפ טען כי בשל הלחץ הצבאי המסיבי, אלפי משרתים בצבא איראן ובמשמרות המהפכה פונים בבקשה לקבל חסינות בתמורה להנחת נשקם. "רבים מאנשי הצבא האיראני רוצים להיכנע כדי להציל את חייהם. הם רוצים חסינות, ואלפים מתקשרים", הצהיר הנשיא, שקרא לכוחות הביטחון בטהרן להפסיק את הלחימה באופן מיידי או להתמודד עם מוות ודאי.

בנוגע ליום שאחרי קריסת המשטר, הביע טראמפ פתיחות לשיתוף פעולה גם עם גורמים שיגיעו מתוך המערכת הקיימת. הוא ציין כי עד כה חוסלו 49 בכירים בהנהגה האיראנית במסגרת מבצע "שאגת הארי", וכי הוא מזהה דמויות חדשות שעשויות להנהיג את המדינה בעתיד. "49 מנהיגים איראנים נהרגו, אל תשכחו. חדשים צצים. הרבה אנשים רוצים את התפקיד, וחלקם יהיו טובים מאוד", דברי טראמפ.

