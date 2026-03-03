כיכר השבת
דיווח דרמטי: מדינה נוספת תקפה באיראן ביממה האחרונה

מקורות מערביים מסרו כי קטאר תקפה באיראן ביממה האחרונה, בעקבות המתקפות של כוחות המשטר במדינה | מוקדם יותר הודיע דובר משרד החוץ של קטאר: "הטענה שלחץ על מדינות המפרץ יביא לחידוש המשא ומתן עם איראן שגויה" (בעולם)

תקיפות בטהרן, אילוסטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

מקורות מערביים מסרו היום (שלישי) ל'חדשות 12' כי קטאר תקפה ב ביממה האחרונה, בעקבות המתקפות של כוחות המשטר במדינה.

מוקדם יותר הודיע דובר משרד החוץ של קטאר כי המדינה מנעה מתקפה נגד נמל התעופה הבין-לאומי חמד. לדבריו, "הטענה שלחץ על מדינות המפרץ יביא לחידוש המשא ומתן עם איראן שגויה".

הדיווח מגיע לאחר שמחירי הגז והנפט באירופה ובמזרח התיכון זינקו בחדות לאחר סדרת תקיפות באמצעות רחפנים וטילים שיוחסו לאיראן בין השאר בקטאר, שפגעו במתקנים אנרגטיים מרכזיים.

חברת הנפט והגז הממשלתית של קטאר הודיעה כי הפסיקה את ייצור הגז הטבעי (ה-LNG) בעקבות תקיפות במתקני עיבוד הגז ברס לפאן ובמסעיד. המתקנים הללו הם בין המרכזיים בעולם בייצור גז נוזלי, וקטאר נחשבת לאחת מיצואניות ה-LNG הגדולות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

