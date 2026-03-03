דיווח דרמטי: מדינה נוספת תקפה באיראן ביממה האחרונה

מקורות מערביים מסרו היום (שלישי) ל'חדשות 12' כי קטאר תקפה באיראן ביממה האחרונה, בעקבות המתקפות של כוחות המשטר במדינה.

מוקדם יותר הודיע דובר משרד החוץ של קטאר כי המדינה מנעה מתקפה נגד נמל התעופה הבין-לאומי חמד. לדבריו, "הטענה שלחץ על מדינות המפרץ יביא לחידוש המשא ומתן עם איראן שגויה".

הדיווח מגיע לאחר שמחירי הגז והנפט באירופה ובמזרח התיכון זינקו בחדות לאחר סדרת תקיפות באמצעות רחפנים וטילים שיוחסו לאיראן בין השאר בקטאר, שפגעו במתקנים אנרגטיים מרכזיים.

חברת הנפט והגז הממשלתית של קטאר הודיעה כי הפסיקה את ייצור הגז הטבעי (ה-LNG) בעקבות תקיפות במתקני עיבוד הגז ברס לפאן ובמסעיד. המתקנים הללו הם בין המרכזיים בעולם בייצור גז נוזלי, וקטאר נחשבת לאחת מיצואניות ה-LNG הגדולות.