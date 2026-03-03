כיכר השבת
עליונות אווירית בשטח האויב

שאגת הארי: מפלצת ה"סופה" הישראלית חמושה בטילי רמפייג'

חילות האוויר של ישראל וארה"ב פתחו במבצע משולב להשמדת מערכי הטילים הבליסטיים של איראן. מטוסי "סופה" חמושים בטילי "רמפייג'" כירורגיים ריסקו אתרי שיגור של טילי "שיהאב-3", בעוד האמריקנים הציבו איום חדש בעומק האסטרטגי עם מערכות ה-HIMARS (צבא)

עליית מדרגה דרמטית בעימות מול : מבצעים אוויריים רחבי היקף של צה"ל וצבא ארה"ב מסמנים את תחילת הסוף של מערך הטילים הבליסטיים של משטר האייתוללות. במרכז הפעילות, הושמדו אתרי שיגור ותשתיות של טילי "שיהאב-3", המהווים את חוד החנית של האיום האיראני לטווחים ארוכים. כפי שפורסם באתר Army Recognition, הישראלי הוציא לפועל את מבצע "", במסגרתו מטוסי F-16I "סופה" חודרים לעומק שטח האויב כשהם מצוידים ביכולות תקיפה חסרות תקדים.

מטוס F-16I סופה חמוש בטילי RAMPAGE (צילום: אתר צה"ל)

טיל ה"רמפייג'" בפעולה במסגרת התקיפות, נעשה שימוש בטיל ה"רמפייג'" (Rampage) – פרי פיתוח ישראלי של התעשייה האווירית ואלביט. הטיל, שמשלב הנחיה לוויינית ודיוק כירורגי, מאפשר למטוסי ה"סופה" לתקוף מטרות מבוצרות ומרכזי שליטה ממרחקים של עד 250 קילומטרים. יכולת ה-Stand-off הזו מעניקה לטייסים הישראלים חסינות מפני סוללות ההגנה האווירית האיראניות, בעודם משמידים תשתיות קריטיות בדיוק של מילימטרים.

ה-HIMARS נכנסים לעומק במקביל לזרוע האווירית, חיל האוויר האמריקני חשף תיעוד ראשון ממבצע "Epic Fury", המציג שיגור טילי ATACMS ממשגרי HIMARS ניידים. השילוב בין מטוסי ה"סופה" החמושים במכלי דלק של 600 גלון לטיסה ארוכת טווח, לבין התקיפה הטקטית האמריקנית, יצר מלקחיים מבצעיים שפירקו את היכולת המבצעית של מערך הטילים האיראני. איראן מוצאת את עצמה כעת חשופה, כשנכסיה האסטרטגיים מושמדים עוד לפני שהספיקו לצאת מהמחסנים.

