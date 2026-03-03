שאגת הארי: מפלצת ה"סופה" הישראלית חמושה בטילי רמפייג'

עדכוני פתיחת המלחמה - מבצע שאגת הארי - צילום: אתר צה"ל עדכוני פתיחת המלחמה - מבצע שאגת הארי | צילום: צילום: אתר צה"ל 10 10 0:00 / 1:45 עדכוני פתיחת המלחמה - מבצע שאגת הארי ( צילום: אתר צה"ל )

עליית מדרגה דרמטית בעימות מול איראן: מבצעים אוויריים רחבי היקף של צה"ל וצבא ארה"ב מסמנים את תחילת הסוף של מערך הטילים הבליסטיים של משטר האייתוללות. במרכז הפעילות, הושמדו אתרי שיגור ותשתיות של טילי "שיהאב-3", המהווים את חוד החנית של האיום האיראני לטווחים ארוכים. כפי שפורסם באתר Army Recognition, חיל האוויר הישראלי הוציא לפועל את מבצע "שאגת הארי", במסגרתו מטוסי F-16I "סופה" חודרים לעומק שטח האויב כשהם מצוידים ביכולות תקיפה חסרות תקדים.

מטוס F-16I סופה חמוש בטילי RAMPAGE ( צילום: אתר צה"ל )