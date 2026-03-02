העיתון הבריטי "פייננשל טיימס" דיווח כי חיסולו של עלי חמינאי בשבת האחרונה היה תוצאה של מאמץ מודיעיני שנמשך שנים.

לפי הכתבה, כאשר המאבטחים והנהגים של בכירי המשטר הגיעו לעבודתם סמוך לרחוב פסטר בטהרן, ישראל כבר עקבה אחריהם בזמן אמת באמצעות חדירה למערכות תצפית ותקשורת.

על פי הדיווח, כמעט כל מצלמות התנועה בטהרן נפרצו לאורך שנים, ותמונותיהן הוצפנו והועברו לשרתים בישראל. אחת המצלמות סיפקה זווית שסייעה להבין היכן נהגו אנשי האבטחה להחנות את רכביהם ומהם דפוסי הפעולה השגרתיים במתחם המאובטח.

במקביל, אלגוריתמים מתקדמים עיבדו מיליארדי נקודות מידע והוסיפו פרטים לתיקים אישיים של אנשי האבטחה, כולל כתובות, שעות תורנות, מסלולי נסיעה וזהות הבכירים שעליהם הופקדו. כך נבנה לכל אחד מהם “דפוס חיים” שאפשר חיזוי מדויק של תנועותיהם.

ישראל גם הצליחה לשבש רכיבים במספר אנטנות סלולריות באזור, כך שטלפונים נראו כתפוסים בעת חיוג, צעד שמנע מצוות האבטחה לקבל התרעות אפשריות. גורם מודיעיני ישראלי צוטט בכתבה כאומר כי ההיכרות עם טהרן הייתה ברמה שמאפשרת להבחין בכל פרט חריג.

לפי הפרסום, המהלך נשען על פעילות יחידת 8200, על מקורות אנושיים שגויסו בידי המוסד ועל עיבוד מידע בידי אמ״ן. ישראל השתמשה גם בשיטה מתמטית של ניתוח רשתות כדי לזהות מוקדי קבלת החלטות ומטרות חדשות. עם זאת, ההחלטה לחסל את חמינאי הוגדרה בכתבה כהחלטה פוליטית ולא רק כהישג טכנולוגי.

כאשר המודיעין הישראלי והאמריקני קבעו שחמינאי יקיים פגישה בשבת בבוקר במתחם שלו, הוחלט לנצל את ההזדמנות, מתוך הערכה שלאחר פרוץ מלחמה מלאה יהיה קשה יותר לאתרו, משום שהאיראנים יעברו במהירות לבונקרים תת קרקעיים.

דוקטרינת צה״ל מחייבת אימות כפול בידי שני קצינים בכירים נפרדים כי היעד נמצא במקום המיועד ומי מלווה אותו. במקרה הזה היה בידי ישראל מודיעין המבוסס על אותות מהמצלמות ומהרשתות הסלולריות, ואילו לארצות הברית היה מקור אנושי שאישר את קיום הפגישה במועד.

הדבר אפשר למטוסים ישראליים, שטסו שעות כדי להגיע לנקודת התקיפה, לשגר כשלושים חימושים מדויקים לעבר המתחם באור יום. בצה״ל הסבירו כי הבחירה לתקוף בבוקר אפשרה להשיג הפתעה טקטית נוספת למרות רמת הכוננות הגבוהה באיראן.