חמישה עשר כלי טיס אמריקאיים עזבו את הבסיסים הצבאיים רוטה ומורון שבדרום ספרד מאז שארצות הברית וישראל פתחו בסוף השבוע בתקיפות נגד איראן, כך עולה ממפות אתר המעקב אחר טיסות פלייטרדר24.

העזיבה הגיעה ברקע התנגדות במדינה לתקיפות באיראן. שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלבארס, הבהיר כי ספרד לא תאפשר שימוש בבסיסיה הצבאיים, המופעלים במשותף עם ארצות הברית אך מצויים תחת ריבונות ספרדית, לצורך התקיפות שמדריד גינתה.

אלבארס הדגיש בריאיון לרשת טלקינסו כי הבסיסים הספרדיים אינם משמשים למבצע זה, ולא ישמשו לשום פעילות שאינה כלולה בהסכם עם ארצות הברית או שאינה "תואמת את אמנת האו"ם".

עמדתה של ספרד והגינוי החריף שהשמיע ראש הממשלה הסוציאליסטי פדרו סנצ'ז נגד הפעולה האמריקנית ישראלית באיראן מציבים אותה פעם נוספת בעמדה חריגה יחסית באזור, ועלולים להעמיק את המתח ביחסיה עם וושינגטון.

גם בריטניה סירבה תחילה לאפשר שימוש בבסיסיה לצורך תקיפה באיראן, אולם ראש הממשלה קיר סטארמר אישר בסופו של דבר את השימוש בהם לצורך מה שהוגדר כהגנה עצמית קולקטיבית, ברקע תקיפות נגד אתרים בריטיים באזור.