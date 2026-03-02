ארה"ב מבהירה "תוכנית בת שלושה שלבים" לסיום המלחמה באיראן

שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת', נשא דברים לאומה על רקע מבצע "זעם אדיר" נגד איראן. הוא הבהיר כי ארצות הברית לא פתחה בעימות מול איראן, אך תחת הנהגתו של הנשיא דונלד טראמפ היא זו שתסיים אותו.

הגסת' טען כי משטרו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בנה מערכים של טילים בליסטיים וכטב"מים בניסיון ליצור לדבריו "מגן קונבנציונלי לשאיפות הסחיטה הגרעינית שלהם".

הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים ואמר כי עליהם לבחור בתבונה את דרכם, והוסיף כי הנשיא טראמפ היה ברור באשר לגורלם בכל אחד מהתרחישים.

בהמשך דחה שר המלחמה את הטענות שלפיהן התקיפה באיראן עלולה להפוך ל"מלחמה אינסופית" נוספת שתשאב את ארצות הברית לעימות ממושך.

הוא הציג את מה שכינה "משימה ברורה בת שלושה שלבים" נגד איראן. לדבריו מדובר במבצע ממוקד שמטרתו להשמיד את איום הטילים, לפגוע בצי האיראני ולמנוע נשק גרעיני. הוא הוסיף כי ארצות הברית נלחמת כדי לנצח ואינה מבזבזת זמן או חיי אדם.

לדבריו, ארצות הברית היא שקובעת את תנאי המלחמה מתחילתה ועד סופה. הוא הוסיף כי השאיפות אינן אוטופיות אלא מציאותיות, מוגדרות בהתאם לאינטרסים האמריקניים ולהגנה על אזרחי ארצות הברית ובעלות בריתה.