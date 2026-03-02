כיכר השבת
"משימה ברורה"

ארה"ב מבהירה "תוכנית בת שלושה שלבים" לסיום המלחמה באיראן

שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת', דחה את הטענות שלפיהן התקיפה באיראן עלולה להפוך ל"מלחמה אינסופית" | הוא הציג את מה שכינה "משימה ברורה בת שלושה שלבים" נגד איראן (בעולם)

פיט הגסת' משמאל, הנשיא טראמפ מימין (צילום: הבית הלבן)

שר המלחמה של , פיט הגסת', נשא דברים לאומה על רקע מבצע "זעם אדיר" נגד . הוא הבהיר כי ארצות הברית לא פתחה בעימות מול איראן, אך תחת הנהגתו של הנשיא היא זו שתסיים אותו.

הגסת' טען כי משטרו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בנה מערכים של טילים בליסטיים וכטב"מים בניסיון ליצור לדבריו "מגן קונבנציונלי לשאיפות הסחיטה הגרעינית שלהם".

הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים ואמר כי עליהם לבחור בתבונה את דרכם, והוסיף כי הנשיא טראמפ היה ברור באשר לגורלם בכל אחד מהתרחישים.

בהמשך דחה שר המלחמה את הטענות שלפיהן התקיפה באיראן עלולה להפוך ל"מלחמה אינסופית" נוספת שתשאב את ארצות הברית לעימות ממושך.

הוא הציג את מה שכינה "משימה ברורה בת שלושה שלבים" נגד איראן. לדבריו מדובר במבצע ממוקד שמטרתו להשמיד את איום הטילים, לפגוע בצי האיראני ולמנוע נשק גרעיני. הוא הוסיף כי ארצות הברית נלחמת כדי לנצח ואינה מבזבזת זמן או חיי אדם.

לדבריו, ארצות הברית היא שקובעת את תנאי המלחמה מתחילתה ועד סופה. הוא הוסיף כי השאיפות אינן אוטופיות אלא מציאותיות, מוגדרות בהתאם לאינטרסים האמריקניים ולהגנה על אזרחי ארצות הברית ובעלות בריתה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר