כתב רשת CNN קיים ראיון טלפוני בן תשע דקות עם הנשיא טראמפ, שהתמקד בניהול המלחמה באיראן. במהלך השיחה הציג הנשיא סקירה של המצב המבצעי וסיפק הערכות לגבי המשך הלחימה והיעדים האסטרטגיים של ארצות הברית באזור.

​הנשיא התייחס ליעילות המבצע הצבאי באיראן ואמר כי "אנחנו מנצחים אותם בצורה קשה מאוד. אני חושב שזה הולך טוב מאוד. זה חזק מאוד". טראמפ הוסיף כי לרשות ארצות הברית עומד הצבא הטוב ביותר בעולם והוא אכן עושה בו שימוש במסגרת המערכה הנוכחית.

​בתגובה לשאלה בנוגע למשך המבצע הצבאי, הבהיר הנשיא כי אין בכוונתו לגרור את העימות לאורך זמן. לדבריו, "אני לא רוצה לראות את זה נמשך זמן רב מדי. תמיד חשבתי שזה ייקח ארבעה שבועות ואנחנו מעט לפני לוח הזמנים".

​בהמשך הראיון נשאל הנשיא האם ארה"ב נוקטת בצעדים נוספים, מעבר לתקיפות האוויריות, כדי לסייע לעם האיראני להפיל את שלטון המשטר ולהחזיר לידיו את השליטה במדינה. על כך השיב הנשיא כי "כן, אנחנו אכן עושים זאת. אבל כרגע אנחנו רוצים שכולם יישארו בפנים. לא בטוח שם בחוץ".

​לסיכום הזהיר טראמפ כי המצב הביטחוני באיראן צפוי להחמיר משמעותית בזמן הקרוב. הוא ציין כי עוצמת התקיפות הנוכחית היא רק ראשיתו של המבצע והצהיר כי "עדיין לא התחלנו להכות בהם בעוצמה. הגל הגדול עדיין לא התרחש. הגל הגדול מגיע בקרוב".