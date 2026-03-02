התפתחות דרמטית: קטאר הפילה שני מטוסים איראנים

משרד ההגנה של קטאר הודיע היום (שני) על מהלך צבאי חסר תקדים במסגרתו יירטו כוחות הביטחון שני מטוסי קרב איראניים מסוג SU24 שחדרו למרחב האווירי של המדינה.

האירוע, המתרחש בשיאה של המערכה הצבאית בין ארצות הברית וישראל לאיראן, וברקע סדרת מתקפות איראניות על מדינות המפרץ, מהווה את העימות הישיר הראשון של דוחה מול טהראן. מלבד המטוסים, השמידו מערכות ההגנה האווירית שבעה טילים בליסטיים וחמישה כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר מספר אזורים אסטרטגיים בקטאר.

​בהודעה רשמית שפורסמה מטעם המשרד נמסר כי האיום טופל מיד עם גילויו וכי כלל הטילים והרחפנים הופלו על ידי חיל האוויר וחיל הים בטרם הצליחו להגיע ליעדם. במשרד ההגנה הבהירו כי הפעולה בוצעה תחת רמת מוכנות עילאית וכי לכוחות המזוינים של קטאר יש את מלוא היכולות והמשאבים להגן על ריבונות המדינה ואדמותיה, ולהגיב בתקיפות לכל איום חיצוני.

​השלטונות בדוחה ייחסו את הצלחת היירוט לתיאום המבצעי המדויק ו'לסיוע האל', והדגישו כי המדינה נחושה לשמור על ביטחונה לנוכח האיומים האזוריים המתגברים.

מדובר כאמור במהלך דרמטי שמסמל הסלמה חסרת תקדים במזרח התיכון. איראן, שתקפה 8 מדינות - כולל ארה"ב וישראל, נאלצת כעת להתמודד עם תגובה מצד מדינות המפרץ.

אמש, דווח כי גם סעודיה צפויה להשתתף באופן אקטיבי במלחמה נגד איראן, בעוד צרפת, ארה"ב וגרמניה יושבות בינתיים על הגדר ונמנעו מפעולה התקפית.